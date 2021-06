Euro 2020 al via, stasera alle 21 Italia-Turchia. DIRETTA

Un’edizione di prime volte

Per la prima volta il torneo non è ospitato da un’unica nazione, ma sarà itinerante e si terrà in 11 diverse città europee. Per lo stesso motivo nessuna squadra si è classificata di diritto come nazione ospitante. Non era mai accaduto inoltre che una competizione come questa si disputasse nell’anno successivo rispetto a quello programmato: per la prima volta, quindi, il nome ufficiale del torneo, Euro 2020, non corrisponde all’anno di gioco effettivo. È stata la Uefa a decidere di mantenere inalterata la denominazione del torneo.