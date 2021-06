Euro 2020, tutto quello che c'è da sapere: la guida completa

L’11 giugno scatta il torneo rinviato lo scorso anno a causa della pandemia. Mantenuta la denominazione su decisione della Uefa, è la prima volta che la competizione si disputa in maniera itinerante, in 11 diverse città europee. All’Olimpico di Roma l’onore di aprire con la gara inaugurale, Italia-Turchia. La finale a Wembley, Londra, l’11 luglio. E torna anche il pubblico

È tutto pronto per gli Europei di calcio , inizialmente previsti l’anno scorso ma rinviati a causa della pandemia di Covid-19. Euro 2020 scatta l’11 giugno all’Olimpico di Roma, che ospiterà la gara inaugurale Italia-Turchia, e si concluderà l’11 luglio con la finale di Wembley a Londra: si tratta infatti del primo Europeo itinerante, ideato per celebrare i 60 anni della manifestazione. Un torneo da non perdere e l'appuntamento sarà in diretta su Sky Sport che trasmetterà tutti i 51 match, di cui 24 in esclusiva. Ecco tutto quello che c’è da sapere, dalla formula al calendario, fino alla percentuale di pubblico concessa negli stadi ospitanti.

Un’edizione di prime volte

approfondimento

Europei 2020, i pronostici: ecco quali sono le nazionali favorite

Sarà un Europeo di prime volte: per la prima volta il torneo non è ospitato da un’unica nazione, ma sarà itinerante e si terrà in 11 diverse città europee. Per lo stesso motivo nessuna squadra si è classificata di diritto come nazione ospitante. Non era mai accaduto inoltre che una competizione come questa si disputasse nell’anno successivo rispetto a quello programmato: gli Europei, infatti, si sarebbero dovuti giocare nell’estate 2020, ma l’emergenza sanitaria causata da Covid-19 ha costretto al rinvio. Per la prima volta, quindi, il nome ufficiale del torneo, Euro 2020, non corrisponde all’anno di gioco effettivo. È stata la Uefa a decidere di mantenere inalterata la denominazione del torneo nonostante lo spostamento.

La formula

La formula del torneo prevede 6 gironi da 4 squadre. Si qualificano al secondo turno le prime e le seconde classificate e le 4 migliori terze, che accedono alla fase a eliminazione diretta che parte con gli ottavi di finale, per proseguire via via fino alla finale. I match dei gironi si concluderanno il 23 giugno con Portogallo-Francia. Il calendario prevede che gli ottavi di finale si disputino dal 26 al 29 giugno e i quarti di finale il 2 e il 3 luglio. Le due semifinali si terranno il 6 e il 7 luglio. La finale si giocherà l’11 luglio al Wembley Stadium di Londra.