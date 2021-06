Nazionale, i 26 convocati del ct Mancini per gli Europei 2021

Ufficializzata la lista dei 26 giocatori che disputeranno in partenza l'11 giugno con il primo match contro la Turchia. In difesa out Mancini e confermato Toloi. A centrocampo resta fuori Pessina, ci sono Sensi e Cristante. Sorpresa in attacco con l'esclusione di Politano e il rientro del giovane talento del Sassuolo Raspadori