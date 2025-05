Serie A, Como-Cagliari finisce 3-1. Alle 18 Lazio-Juventus

La cronaca di Como-Cagliari (GLI HIGHLIGHTS)

Il Cagliari in cerca di salvezza passa in vantaggio al 22': è gol di Adopo. Il Como prova subito a riprendere in mano la situazione e trova il pareggio al 40', quando segna Caqueret (in un primo momento annullato per fuorigioco). Nei recuperi del primo tempo il sorpasso per 2-1 firmato Strefezza. Il Cagliari spreca un'occasione di riprendere gli avversari al 57': per pochissimo non riesce a segnare il colpo di testa di Piccoli. Alla fine sono i padroni di casa a entrare di nuovo in porta: al 77' gol di Cutrone. Finisce 3-1 per il Como.

Il tabellino di Como-Cagliari 3-1

Gol: nel pt 22' Adopo, 40' Caqueret, 47' Strefezza, nel st 33' Cutrone

COMO (4-3-3): Reina, Vojvoda (16' st Van der Brempt), Goldaniga, Kempf, Valle (38' st Moreno), Caqueret (16' st Engelhardt), Perrone, Da Cunha (29' st Fadera), Nico Paz, Douvikas (16' st Cutrone), Strefezza. All.: Fabregas.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile, Zappa (15' st Felici), Palomino, Obert, Zortea, Makoumbou (34' st Marin), Viola (15' st Deiola), Adopo (27' st Pavoletti), Augello, Piccoli, Luvumbo (34' st Gaetano). All. Nicola.

Ammoniti: Caqueret, Adopo, Pavoletti, Piccoli per gioco falloso.