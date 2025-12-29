Serie A, Roma- Genoa 3-1: la decidono Soulé, Koné e Ferguson

La 17esima giornata di campionato si chiude con la vittoria dei giallorossi, nella prima partita di De Rossi all'Olimpico come avversario. La accorcia Ekhaton all'87'
La 17esima giornata del campionato di Serie A si è chiusa con la vittoria della Roma per 3-1 sul Genoa, nella prima partita di De Rossi all'Olimpico come avversario. Si torna in campo da venerdì 2 a domenica 4 gennaio per la 18esima giornata (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).
La cronaca di Roma - Genoa
La Roma apre le danze e segna il primo gol al 14': Soulé, da dentro l'area, complice un errore nella difesa del Genoa, firma l'1-0. Cinque minuti dopo arriva il raddoppio di Koné, su imboccata di Ferguson. Ed è proprio l'irlandese, al 31', a portarla sul 3-0 (con una rete prima annullata e poi confermata): Soulé calcia in porta, Sommariva para, la palla arriva sui piedi di Ferguson che la mette dentro. I rossoblù giocano più convinti nella ripresa, ma senza riuscire a mettere in pericolo gli avversari, che - seppur aggressivi - a loro volta faticano a portare a termine altri gol. Alla fine, quando siamo ormai all'87', i genovesi riescono a sfondare sugli sviluppi di un calcio di punizione: la rete è di Ekhator. Finisce 3-1.
Il tabellino di Roma - Genoa 3-1
nel pt 14' Soulé, 19' Koné, 32' Ferguson; nel st 42' Ekhator
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (29' st Ghilardi), Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante (29' st Pisilli), Koné, Wesley (40' st Rensch); Soulé (12' st El Shaarawy), Dybala; Ferguson (40' st Dovbyk). All. Gasperini.
GENOA (3-5-2): Sommariva; Ostigaard (14' st Marcandalli), Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (14' st Fini), Frendrup (34' st Masini), Ellertsson, Martín; Ekuban (14' st Colombo), Vitinha (27' st Ekhator). All. De Rossi.
Ammoniti: Frendrup per trattenuta.
