Serie A, Roma- Genoa 3-1: la decidono Soulé, Koné e Ferguson

La cronaca di Roma - Genoa

La Roma apre le danze e segna il primo gol al 14': Soulé, da dentro l'area, complice un errore nella difesa del Genoa, firma l'1-0. Cinque minuti dopo arriva il raddoppio di Koné, su imboccata di Ferguson. Ed è proprio l'irlandese, al 31', a portarla sul 3-0 (con una rete prima annullata e poi confermata): Soulé calcia in porta, Sommariva para, la palla arriva sui piedi di Ferguson che la mette dentro. I rossoblù giocano più convinti nella ripresa, ma senza riuscire a mettere in pericolo gli avversari, che - seppur aggressivi - a loro volta faticano a portare a termine altri gol. Alla fine, quando siamo ormai all'87', i genovesi riescono a sfondare sugli sviluppi di un calcio di punizione: la rete è di Ekhator. Finisce 3-1.

Il tabellino di Roma - Genoa 3-1

nel pt 14' Soulé, 19' Koné, 32' Ferguson; nel st 42' Ekhator

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (29' st Ghilardi), Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante (29' st Pisilli), Koné, Wesley (40' st Rensch); Soulé (12' st El Shaarawy), Dybala; Ferguson (40' st Dovbyk). All. Gasperini.

GENOA (3-5-2): Sommariva; Ostigaard (14' st Marcandalli), Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (14' st Fini), Frendrup (34' st Masini), Ellertsson, Martín; Ekuban (14' st Colombo), Vitinha (27' st Ekhator). All. De Rossi.

Ammoniti: Frendrup per trattenuta.