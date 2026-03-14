Atp Indian Wells, stasera Sinner sfida Zverev in semifinale

L'azzurro e il tedesco si affrontano dalle 21.30 per un posto nella finale del Masters 1000 californiano. Il vincitore troverà uno fra Alcaraz e Medvedev. Match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ascolta articolo

È tempo di semifinali all’Atp di Indian Wells. Alle 21.30 Jannik Sinner scende in campo contro Alexander Zverev per conquistare un posto nell’ultimo atto del Masters 1000 californiano (IL RACCONTO DEL MATCH IN DIRETTA SU SKY SPORT). Il vincitore troverà uno fra Alcaraz e Medvedev, che si sfidano nell’altra semifinale. I match sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.