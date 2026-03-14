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Atp Indian Wells, stasera Sinner sfida Zverev in semifinale

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L'azzurro e il tedesco si affrontano dalle 21.30 per un posto nella finale del Masters 1000 californiano. Il vincitore troverà uno fra Alcaraz e Medvedev. Match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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È tempo di semifinali all’Atp di Indian Wells. Alle 21.30 Jannik Sinner scende in campo contro Alexander Zverev per conquistare un posto nell’ultimo atto del Masters 1000 californiano (IL RACCONTO DEL MATCH IN DIRETTA SU SKY SPORT). Il vincitore troverà uno fra Alcaraz e Medvedev, che si sfidano nell’altra semifinale. I match sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

I percorsi di Sinner e Zverev

A Indian Wells Sinner ha battuto Svrcina all'esordio, Shapovalov al terzo turno, Fonseca agli ottavi e Tien ai quarti. Zverev ha invece eliminato Berrettini, Nakashima, Tiafoe e Fils. Nei 10 scontri precedenti, l’altoatesino ha collezionato sei vittorie e quattro sconfitte contro il tedesco.

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La finale femminile

Si sono invece già giocate le semifinali del singolare femminile, che hanno decretato una finale - in programma domani - Sabalenka-Rybakina, riedizione dell’ultimo atto dell’Australian Open 2026. La numero 1 del mondo ha eliminato in semifinale la ceca Linda Noskova, testa di serie numero 14, con il punteggio di 6-3, 6-4. La kazaka ha invece avuto la meglio sull'ucraina Elina Svitolina per 7-6, 6-4.

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epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

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