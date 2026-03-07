Tennis, Indian Wells: Sinner vince in 2 set. Avanti anche Paolini

Esordio sul velluto per l'altoatesino nel Masters 1000. Al secondo turno del torneo in corso sul cemento della California l'azzurro ha liquidato in 6-1 6-1 il ceco Dalibor Svrcina. Il prossimo avversario sarà il canadese Denis Shapovalov. Paolini vince in rimonta contro Potapova
Jannik Sinner senza problemi al debutto nell'Atp Masters 1000 di Indian Wells. Oggi 7 marzo, nel match del secondo turno, l'azzurro ha sconfitto il ceco Dalibor Svrcina 6-1, 6-1 in 1h04'. "Mentalmente so bene", dice il numero 2 del mondo dopo l'agevole successo. Sinner è al rientro nel circuito dopo la sconfitta incassata a Doha contro Jakub Mensik. "Sono tranquillo e rilassato, ma allo stesso tempo felice di competere. Ho lavorato molto nelle ultime settimane, ho passato molte ore in campo e in palestra. Sto cercando di rafforzarmi fisicamente, ho avuto molte giornate con doppie sessioni di allenamento e poco tempo libero", aggiunge. Il prossimo avversario di Sinner sarà il canadese Denis Shapovalov, che ha superato l'argentino Tomas Etcheverry per 6-3 2-6 7-6(7/5).
Paolini batte in rimonta Potapova
Esordio complicato, invece, ma altrettanto vincente per Jasmine Paolini a Indian Wells, terzo WTA 1000 stagionale. L'azzurra, n.7 del ranking e del tabellone, in gara direttamente al secondo turno, ha battuto in rimonta per 6-7(5), 6-2, 6-3, dopo due ore e mezza di partita l'austriaca Anastasia Potapova, n.91 WTA. La differenza in favore della toscana l'ha fatta soprattutto una maggiore solidità al servizio: cinque ace (ed un solo doppio fallo), il 64% di prime in campo con il 65% dei punti conquistati, oltre ad un 54% di punti vinti anche con la seconda.
Leggi anche
Atp Indian Wells, Cobolli avanti. Fuori Berrettini e Musetti
©Getty
Giornata mondiale del tennis, gli italiani più vincenti di sempre
Dai campioni Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, alle giocatrici che hanno fatto la storia come Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, fino alla nuova generazione rappresentata da Jannik Sinner, l'Italia del tennis ha costruito una storia ricca di successi. In occasione della Giornata mondiale del tennis, che ogni anno si celebra il 4 marzo, ecco tutti i giocatori e le giocatrici azzurre più vincenti di sempre