Paralimpiadi invernali 2026 Milano Cortina, cerimonia d'apertura all'Arena di Verona. FOTO
Presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo show "Life in Motion" è un omaggio allo storico motto paralimpico "Spirit in Motion", non una celebrazione della diversità come eccezione ma il riconoscimento di un’uguaglianza sostanziale che si arricchisce nelle differenze. Il Comitato Paralimpico Internazionale ha fatto sapere che sfilano solo 28 nazioni su 55 partecipanti
- Al via a Verona la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali Milano Cortina. L’Arena è il palcoscenico dello show "Life in Motion": non una celebrazione della diversità come eccezione, ma il riconoscimento di un’uguaglianza sostanziale che si arricchisce nelle differenze e genera nuove possibilità di confronto, consapevolezza e partecipazione. "Life in Motion", non a caso, è un omaggio allo storico motto paralimpico "Spirit in Motion".
- All'Arena il palcoscenico occupa l'intera superficie del parterre, con una forma ispirata ai riverberi creati da una goccia d'acqua che cade. L'essenza primaria degli sport invernali. Uno spazio in cui le persone sono davvero al centro: con e senza disabilità, corpi e storie, tutti condividono la scena per affermare che il valore di ciascuno non è definito da una condizione, ma dalla comune appartenenza all’umanità.
- Alla cerimonia assistono il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Nel parterre delle autorità anche i ministri Matteo Salvini, Andrea Abodi e Alessandra Locatelli, e i presidenti della Lombardia Attilio Fontana e della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Presenti infine i sindaci di Milano, Giuseppe Sala, e di Cortina D'Ampezzo, Gianluca Lorenzi.
- La cerimonia si è aperta con un "Apparato circolatorio" firmato dall'artista di fama mondiale Jago, una sequenza di trenta cuori in ceramica, ciascuno raffigurante un micro-movimento del battito cardiaco. Attraverso l'utilizzo della stampa 3D, l'artista ha realizzato uno stampo per ogni fase del battito, creando cuori unici per ciascun istante. Da uno squarcio centrale emerge Chiara Bersani, performer, autrice e coreografa italiana.
- Il tricolore è entrato in scena nelle mani della modella e influencer Carlotta Bertotti, che ha fatto della sia voglia sul viso un simbolo di libertà. La bandiera è poi passata nelle mani di Veronica Yoko Plebani, atleta paralimpica colpita da meningite quando era adolescente, che l'ha consegnata al reggimento dei corazzieri.
- La bandiera italiana è stata issata mentre Mimì Caruso - vincitrice di X Factor 2024 -, Ginevra Nervi (compositrice e producer di musica elettronica) e il Gruppo Vocale Novecento diretto da Maurizio Saquegna hanno eseguito l'Inno Nazionale Italiano.
- La musica dei Meduza ha poi accompagnato la sfilata degli atleti, composta da sole 28 nazioni su 55 partecipanti. Il Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc) ha spiegato alcune assenze con i tempi di percorrenza dai tre villaggi Paralimpici a Verona, mentre altre vengono motivate con la vicinanza temporale alle gare di domani.
- Restano poi le assenze legate all'ammissione degli atleti russi e bielorussi con le loro bandiere. Dopo il rifiuto dell'Ucraina, anche per il divieto assoluto di indossare una divisa con la mappa del Paese prima dello scoppio della guerra, per solidarietà si sono sfilate Repubblica Ceca, Finlandia, Lettonia, Lituania, Estonia, Polonia, Paesi Bassi, Croazia e Canada. Poi si è aggiunta anche la Germania, e la Francia non ha mandato nessun rappresentante del governo.
- Dopo la sfilata è il momento dell'esibizione di Miky Bionic, dj e produttore italiano che suona con mano bionica mioelettrica dopo aver perso il braccio sinistro in un incidente.
- Si esibisce poi Dardust, mentre va in scena una performance a cui partecipa anche Daniele Terenzi, il primo ballerino al mondo a danzare con una protesi transfemorale.