Paralimpiadi invernali, lo speciale di Sky TG24
Paralimpiadi invernali 2026 Milano Cortina, cerimonia d'apertura all'Arena di Verona. FOTO

Presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo show "Life in Motion" è un omaggio allo storico motto paralimpico "Spirit in Motion", non una celebrazione della diversità come eccezione ma il riconoscimento di un’uguaglianza sostanziale che si arricchisce nelle differenze. Il Comitato Paralimpico Internazionale ha fatto sapere che sfilano solo 28 nazioni su 55 partecipanti

