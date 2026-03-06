Guerra Iran, raid su Teheran. Colpiti due hotel in Bahrein. Droni sull'Azerbaijan. LIVE
Lo Stretto di Hormuz viene designato ufficialmente 'area di operazioni belliche'. Circa 1.000 navi si trovano bloccate nelle sue acque. Raid iraniani colpiscono un hotel in Bahrein, senza vittime. Trump vuole decidere anche il nuovo leader dell'Iran e boccia il figlio di Khamenei. Il tycoon intanto annuncia pieno sostegno a un'offensiva curda contro Teheran. "Non siamo in guerra e non lo saremo", afferma la Meloni. E sull'eventuale concessione delle basi "ci atterremo agli accordi e decideremo in Parlamento"
in evidenza
Bahrein, raid iraniani colpiscono due hotel e un edificio residenziale
Attacchi aerei iraniani hanno colpito due hotel e un edificio residenziale in Bahrein, ha annunciato stamattina il Ministero dell'Interno del Paese-arcipelago mediorientale. "L'aggressore iraniano ha colpito due hotel e un edificio residenziale a Manama, causando danni materiali ma nessuna perdita di vite umane", ha dichiarato il dicastero. La stessa fonte ha successivamente rettificato che ad essere stati colpiti sono stati un hotel e due edifici residenziali, aggiungendo che un incendio è stato domato in uno di questi ultimi. Ieri il Bahrein aveva riferito che un attacco aereo iraniano ha causato un rogo nella principale raffineria di petrolio statale del Paese e che l'incendio era stato spento.
Usa, deroga anti-Iran di 30 giorni all'India per acquistare petrolio russo
Il Tesoro americano allenta le sanzioni sulla Russia, consentendo alle raffinerie indiane di acquistare milioni di barili di greggio già caricato sulle petroliere entro il 5 marzo 2026. La mossa prevede "una deroga temporanea di 30 giorni" e fino agli inizi di aprile, ha riferito il segretario Scott Bessent in un post serale su X. "Questa misura, deliberatamente a breve termine, non fornirà significativi benefici finanziari al governo russo, poiché autorizza solo transazioni che riguardano petrolio già bloccato in mare", ma "allevierà la pressione causata dal tentativo dell'Iran di prendere in ostaggio l'energia globale".
Hezbollah rivendica il lancio di razzi e artiglieria dal Libano verso Israele
Il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah ha rivendicato oggi la responsabilità del lancio di artiglieria e razzi contro le posizioni dell'esercito israeliano vicino al confine. "In risposta alla criminale aggressione israeliana che ha colpito decine di città e villaggi libanesi, tra cui la periferia meridionale di Beirut, i combattenti della Resistenza islamica hanno lanciato un attacco con salve di razzi e fuoco di artiglieria", ha dichiarato Hezbollah in un comunicato. Al momento dell'attacco, intorno alle 2:10 ora locale di stanotte (l'1:10 in Italia), le sirene antiaeree hanno suonato nelle città israeliane prese di mira ma non sono state segnalate vittime o danni.
'Pechino tratta con l'Iran per il transito del greggio nello stretto di Hormuz'
Il governo cinese starebbe parlando con quello iraniano per consentire il passaggio sicuro delle navi che trasportano greggio e gas naturale liquefatto dal Qatar attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo scrive il sito internet dell'agenzia di stampa britannica Reuters, citando tre fonti diplomatiche. La guerra in Medio Oriente sta creando diversi problemi per l'approvvigionamento cinese visto che, a seconda delle stime, da Hormuz passa circa il 45% del suo petrolio. Secondo quanto riporta Reuters, i dati di tracciamento delle navi hanno mostrato che una nave chiamata 'Iron Maiden' ha attraversato lo Stretto durante la notte dopo aver cambiato la sua segnalazione in "proprietario cinese".
Israele annuncia una 'nuova fase' dell'operazione contro l'Iran
Israele ha annunciato una "nuova fase" del conflitto con l'Iran. "Dopo aver completato con successo la fase di attacco a sorpresa, durante la quale abbiamo stabilito la superiorità aerea e neutralizzato la rete missilistica balistica, passiamo ora alla fase successiva dell'operazione", ha detto ieri sera il capo di Stato maggiore Eyal Zamir affermando che Israele continuerà lo "smantellamento del regime iraniano" e le sue capacità militari. "Abbiamo ancora altre sorprese in serbo, che non intendo rivelare", ha aggiunto.
Israele afferma di aver colpito 'infrastrutture del regime' iraniano a Teheran
L'esercito israeliano ha affermato stamattina di aver condotto attacchi su larga scala contro infrastrutture di Teheran, mentre la televisione di Stato iraniana ha riportato una serie di esplosioni. "Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno lanciato un'ondata di attacchi contro le infrastrutture del regime terroristico iraniano a Teheran", ha dichiarato lo stesso esercito dello Stato ebraico. La televisione iraniana Irib da parte sua ha riferito di "diverse esplosioni udite nella parte occidentale e orientale" della capitale.
Trump: 'la leadership dell'Iran va smantellata, vogliamo ripulire tutto'
Il presidente americano Donald Trump vuole smantellare completamente la struttura di leadership dell'Iran, avendo in mente alcuni nomi per la guida del Paese. "Vogliamo entrare e ripulire tutto - ha affermato il tycoon in un'intervista telefonica alla Nbc -. Non vogliamo qualcuno che ricostruisca in un periodo di 10 anni. Vogliamo che abbiano un buon leader. Abbiamo persone che penso farebbero un buon lavoro", ha aggiunto rifiutandosi di fare nomi. Trump ha detto di stare prendendo provvedimenti per assicurarsi che le persone sulla sua lista riescano a sopravvivere alla guerra. "Li stiamo tenendo d'occhio, sì", ha detto. Alla domanda su chi guiderà l'Iran in futuro, Trump ha risposto: "Non lo so, ma a un certo punto mi chiameranno per chiedermi chi vorrei", aggiungendo di essere "solo un po' sarcastico quando lo dico". Il tycoon ha anche risposto alle parole del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, che ha dichiarato al conduttore di 'Nbc Nightly News' Tom Llamas che il suo Paese è pronto per un'invasione di terra da parte delle forze americane e israeliane. Trump lo ha definito un "commento sprecato" e ha lasciato intendere che un'invasione non è qualcosa a cui sta pensando in questo momento. "È una perdita di tempo. Hanno perso tutto. Hanno perso la loro marina. "Hanno perso tutto ciò che potevano perdere", ha detto, aggiungendo che il ritmo e l'intensità degli attacchi continueranno.