Mentre la guerra in Afghanistan era in corso, però, nel Golfo scoppia un’altra guerra. Il 20 marzo 2003 gli Stati Uniti - insieme a un’ampia coalizione militare - attaccano e rapidamente occupano l’Iraq, deponendo Saddam Hussein (poi catturato e giustiziato) e insediando al suo posto un governo sostenuto da Washington. Anche in questo caso il conflitto - giustificato con ragioni che negli anni successivi hanno causato aspre polemiche sia negli Usa sia a livello internazionale - si trascina per molti anni: quella che è passata alla storia come la Seconda guerra del Golfo termina solamente a fine 2011, con il ritiro degli ultimo soldati statunitensi. Negli anni successivi il Paese è coinvolto dall’avanzata dell’ISIS, che arriva a occuparne diverse aree prima dell’intervento di una nuova coalizione internazionale che ne ridimensiona la minaccia.