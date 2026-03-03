Introduzione

Sono molti gli interrogativi sul futuro dell’Iran. Stati Uniti e Israele hanno lanciato una dura offensiva nei confronti della Repubblica Islamica a partire dallo scorso 28 febbraio, eliminando la sua Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei (al potere dal 1989), nel tentativo principale di neutralizzare ogni possibilità che il regime sviluppi armi nucleari.

La controffensiva iraniana è iniziata subito dopo, attaccando soprattutto le basi statunitensi nei Paesi arabi del Golfo alleati di Washington e di Israele. Cosa succederà adesso? Il quadro è complicato, perché complesso è l’assetto dell’Iran, sia dal punto di vista politico che da quello religioso. Ecco cosa sapere per capire quanto successo negli ultimi giorni (GLI AGGIORNAMENTI LIVE).