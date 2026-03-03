Guerra Iran, colpita ambasciata Usa Riad. Casa Bianca: "Risponderemo"

Nel quarto giorno di guerra il conflitto si allarga e si fa più pericoloso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non esclude un intervento militare via terra in Iran. Molto, ha spiegato dalla Casa Bianca, dipenderà dagli esiti delle operazioni aeree in corso, ma il messaggio è chiaro: "Siamo i migliori del mondo e faremo tutto il necessario per raggiungere i nostri obiettivi". Dopo l’attacco con droni contro l’ambasciata americana a Riad, andata in fiamme, e la morte di sei militari statunitensi, il presidente ha promesso una ritorsione. "Presto scoprirete quale sarà", ha dichiarato in un’intervista rilanciata sui social, mentre Washington invita i cittadini americani a lasciare immediatamente i Paesi del Medio Oriente. Stati Uniti e Israele continuano a colpire quelle che definiscono infrastrutture strategiche iraniane. Secondo immagini satellitari diffuse dalla società di intelligence Vantor, nelle ultime 48 ore si registrano danni significativi all’impianto nucleare di Natanz, il più grande centro di arricchimento dell’uranio dell’Iran e uno dei siti più sensibili del suo programma nucleare. Teheran, però, non arretra. Il capo della sicurezza iraniana Larijani ha ribadito che l’Iran "non negozierà" con Washington, mentre la Guardia rivoluzionaria ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico petrolifero mondiale. Gli Stati Uniti hanno smentito che il passaggio sia stato effettivamente bloccato.

Sul terreno, l’esercito israeliano ha emesso nuovi ordini di evacuazione per decine di località in Libano, compresi due quartieri a sud di Beirut, invitando i residenti ad allontanarsi immediatamente da diversi edifici in vista di un’imminente azione militare. “Per la vostra sicurezza dovete evacuare subito le vostre case”, si legge nell’avviso diffuso dalle forze israeliane, mentre si apre di fatto un nuovo fronte contro Hezbollah.

Nelle ultime ore è arrivata anche l’ultima rivendicazione di Teheran: la Guardia Rivoluzionaria ha annunciato di aver lanciato una nuova ondata di attacchi contro una base militare statunitense in Bahrein, sostenendo di aver distrutto l’edificio di comando principale e le caserme con 20 droni e tre missili.

