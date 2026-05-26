Guerra Iran Usa, intesa non imminente. Trump: "Accordo grandioso o non ci sarà". DIRETTA
Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa 'non è imminente'. Anche Trump prende tempo: 'L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà'. Intanto gli Usa colpiscono "in autodifesa" un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori: colloqui a Doha tra gli iraniani Ghalibaf e Araghchi e il premier del Qatar, i pakistani Sharif e Munir da Xi
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Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa 'non è imminente'. Anche Trump prende tempo: 'L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà'. Intanto gli Usa colpiscono "in autodifesa" un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori: colloqui a Doha tra gli iraniani Ghalibaf e Araghchi e il premier del Qatar, i pakistani Sharif e Munir da Xi. Israele riprende i raid contro Hezbollah, Netanyahu avverte: 'abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia'.
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Media: "In corso attacchi israeliani nel sud del Libano"
Un attacco aereo israeliano è in corso contro la città di Kfar Sir, nel distretto di Nabatieh, nel Libano meridionale. Lo riporta al Jazeera. Ieri, sono stati segnalati numerosi attacchi israeliani nei distretti di Tiro e Nabatieh, sempre nel sud del Libano, e a Mashgara, nella zona occidentale della valle della Bekaa.
Trump: "Distruggeremo l'uranio in loco d'intesa con Teheran"
L'uranio arricchito, che Donald Trump definisce "polvere nucleare" sarà consegnato "immediatamente" dall'Iran agli Stati Uniti "per essere riportato in patria e distrutto". Lo ha assicurato il Presidente Usa in un post su Truth in cui lascia spazio a una soluzione alternativa "preferibile, in collaborazione e coordinamento con la Repubblica Islamica dell'Iran": distruggerlo in loco "o in un altro luogo accettabile, con la Commissione per l'Energia Atomica, o suo equivalente, presente come testimone di questo processo e di questo evento". Il riferimento di Trump non è né all'Aiea, l'agenzia Onu per l'Energia atomica, né all'Agenzia internazionale per l'energia, ma alla Commissione per l'energia atomica degli Stati Uniti, un'agenzia governativa fondata per sostenere e controllare lo sviluppo della tecnologia atomica in tempo di pace.
Islamabad: "Adesione ad Accordi di Abramo non accettabile"
Il ministro della Difesa pakistano Khawaja Asif ha dichiarato di non ritenere che Islamabad debba aderire agli Accordi di Abramo, che normalizzano le relazioni con Israele, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANI. "Personalmente, non credo che dovremmo aderire ad alcun accordo che contrasti con le nostre ideologie fondamentali", ha dichiarato Asif in un'intervista a Samaa TV, secondo quanto riportato da ANI. "Abbiamo una posizione molto chiara: questo per noi è inaccettabile".
Usa: "Nuovi attacchi nel sud dell'Iran, colpiti siti missilistici e imbarcazioni posamine"
Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver lanciato nuovi attacchi contro l'Iran meridionale, prendendo di mira siti missilistici iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Gli attacchi sono stati effettuati per "autodifesa" e sono stati concepiti "per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane", ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti in un comunicato.
Il portavoce del Comando Centrale, il capitano Tim Hawkins, ha dichiarato che le forze armate statunitensi "continuano a difendere le proprie truppe, pur mantenendo la moderazione durante il cessate il fuoco in corso" tra i due Paesi. L'Iran non ha ancora risposto all'attacco statunitense. Tuttavia, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baqai, aveva precedentemente affermato che, sebbene fossero stati compiuti alcuni progressi nei colloqui per porre fine alla guerra, un accordo "non è imminente". Non è chiaro quale impatto gli attacchi avranno su un eventuale accordo di pace tra Stati Uniti e Iran.
In seguito ai raid, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che un accordo è ancora possibile e ha fatto riferimento ai colloqui di oggi tra il principale negoziatore e ministro degli Esteri iraniano e il primo ministro del Qatar. "Vedremo se riusciremo a fare progressi. Credo che in atto un ampio scambio di opinioni su alcuni punti specifici del documento iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni", ha detto Rubio ai giornalisti durante una visita ufficiale in India, aggiungendo che il presidente Donald Trump ha "espresso il desiderio di realizzarlo".
Trump paragona la sua politica sull'Iran con quella di Obama: soldi contro missili
Donald Trump paragona la sua politica sull'Iran con quella di Barak Obama. In un'immagine postata sul suo social Truth contrappone i soldi concessi dall'ex presidente a Teheran alla sua politica di forza fatta di missili. Il commander-in-chief è stato criticato per l'accordo con l'Iran che molti valutano peggiore di quello del suo predecessore.
Rubio: "Un accordo con l'Iran è ancora possibile"
"Un accordo con l'Iran è ancora possibile, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del Paese". Lo sostiene il segretario di Stato americano. "Oggi si sono tenute alcune discussioni in Qatar, quindi vedremo se riusciremo a compiere progressi. Penso che le discussioni ruotino molto attorno alla formulazione precisa del testo iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni", ha dichiarato Rubio a Jaipur, durante una visita ufficiale in India. "Il presidente ha espresso la sua volontà di raggiungere un accordo. O concluderà un accordo, o non ci sarà alcun accordo" ha concluso.
Rubio: "Hormuz? In un modo o nell'altro lo riapriremo"
Lo stretto di Hormuz "sarà aperto in un modo o nell'altro". Lo ha ribadito il segretario di Stato Usa Marco Rubio rispondendo ai cronisti a margine della sua visita ufficiale in India. "Lo stretto deve essere aperto quindi lo sara'" perché, "quello che sta succedendo lì è illegittimo ed è insostenibile per il mondo, inaccettabile" ha insistito il capo della diplomazia statunitense.