Accordi di Abramo, cosa sono e cosa prevedono

Il 13 agosto 2020 si arrivò a una dichiarazione congiunta tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. Il termine Accordi di Abramo è stato poi esteso agli accordi stretti da Israele anche con Bahrein e Abu Dhabi, formalizzati dallo storico incontro alla Casa Bianca del 15 settembre di quell’anno. Nei mesi seguenti si sono uniti all’accordo anche Marocco (che ha ottenuto il riconoscimento da parte degli Usa della sovranità sul Sahara Occidentale) e Sudan (anche se questa intesa non è stata formalmente ratificata). Nel novembre 2025 si è unito anche il Kazakistan, poi nell'ambito del riconoscimento del Somaliland da parte di Israele il 26 dicembre 2025, il Somaliland si è impegnato ad aderire agli Accordi.

Per approfondire: L'accordo tra Israele, Emirati e Bahrein firmato alla Casa Bianca