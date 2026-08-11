Elezioni mitderm Usa, perché sono importanti e che cosa rischia Trump

Alla Camera dei Rappresentanti, ogni candidato è in corsa per rappresentare un singolo distretto congressuale: questo varia proporzionalmente in base alla popolazione all'interno di ciascuno Stato. In totale, come detto, in tutti gli Usa sono 435 i seggi in palio. Per essere eletti, è necessario avere almeno 25 anni, la cittadinanza statunitense da almeno 7 e vivere nello Stato che si intende rappresentare. La situazione è diversa al Senato, dove ciascuno Stato elegge 2 senatori indipendentemente dalla popolazione residente e i candidati "corrono" sull'intero territorio: in questo caso servono almeno 30 anni, essere cittadini da almeno 9 e risiedere nello Stato che si rappresenta.