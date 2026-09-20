Elezioni Marocco, i candidati alle parlamentari e lo scenario politico

Da una parte, il governo che ha guidato il Paese negli ultimi cinque anni ha rivendicato che il Marocco ha conosciuto una discreta crescita economica e degli investimenti, oltre a un’espansione dello stato sociale. Dall’altra parte, le opposizioni hanno messo in evidenza come questi numeri non si siano trasformati in un reale miglioramento per la vita degli abitanti del Marocco. E saranno proprio loro, il 23 settembre, a decidere quale di queste posizioni è più vicina alle loro opinioni.

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