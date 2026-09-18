Nonostante le piccole dimensioni, il valore strategico dello stretto è immenso. Transitare per le sue acque è un passaggio obbligato per ogni nave che attraversa il Canale di Suez per andare dall'Europa verso l'Asia o viceversa. Ma è anche l'unica via che i sauditi hanno per esportare il petrolio, aggirando con l'oleodotto 'Petroline' (o Est-Ovest) il blocco di Hormuz. Se gli Houthi bloccassero del tutto le sue acque, per il commercio internazionale e i mercati dell'energia sarebbe un altro colpo durissimo. Nella zona scorre anche l'oleodotto Sumed, che offre un'alternativa a Suez, collegando il terminal egiziano di Ain Sokhna (nel Golfo di Suez) ad Alessandria (sul Mediterraneo). Poi però, bisogna passare sempre per Bab el-Mandeb.