Il Paese dal 2022 è governato da una coalizione di destra, guidata dal primo ministro uscente Ulf Kristersson. L’esecutivo ha il supporto esterno del partito nazionalista Democratici Svedesi (Sd). Pur non avendo ministri, la formazione ha avuto un'importante influenza sulle decisioni della maggioranza. Adesso, grazie ad un accordo tra il loro leader Jimmie Akesson e il premier, potrebbero formare un governo insieme. Kristersson ha spiegato: "Non c'è nulla di drammatico in questo. È sotto gli occhi di tutti che collaboriamo con successo da quattro anni". Il premier, con un riferimento allo slogan di Donald Trump, ha detto che intende "rendere di nuovo grande la Svezia".

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