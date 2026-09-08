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Germania, Francia e Uk: quanto vale l'ultradestra nei sondaggi? I DATI

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Ansa/Sky TG24

Dopo l’exploit dell’AfD che ha superato il 43% dei consensi nel Land della Sassonia-Anhalt, l’Unione europea teme un effetto domino nel prossimo anno elettorale che vedrà alle urne anche Italia, Spagna e Polonia

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