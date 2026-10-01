Iran, Trump: “Stiamo studiando risposta per il ruolo a Fairford”. LIVE

Gli Stati Uniti stanno pianificando una risposta contro l'Iran per il ruolo avuto nel presunto piano di attacco alla base della Raf di Fairford. "Ci stiamo lavorando proprio ora. Stiamo esaminando la questione. La stiamo analizzando a fondo", ha detto Donald Trump nello Studio Ovaleche insiste: "Magari li faccio saltare in aria. Devo prendere questa decisione, il tempo sta scadendo". Le autorità iraniane hanno dichiarato di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli Usa ne hanno presentata una nuova. "E’ una storia incredibile, forse il pilota era un terrorista o un matto" ha detto il presidente americano che ha parlato con Netanyahu del presunto tentato dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv. " Il copilota della compagnia aerea FlyDubai è sospettato di aver accoltellato il comandante e di aver tentato di far precipitare l’aereo. Israele segue la pista di un attacco terroristico.

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