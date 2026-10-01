Iran, Trump: “Stiamo studiando risposta per il ruolo a Fairford”. LIVE

Gli Stati Uniti stanno pianificando una risposta contro l'Iran per il ruolo avuto nel presunto piano di attacco alla base della Raf di Fairford. "Ci stiamo lavorando proprio ora. Stiamo esaminando la questione. La stiamo analizzando a fondo", ha detto Donald Trump nello Studio Ovale. Le autorità iraniane hanno dichiarato di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli Usa ne hanno presentata una nuova
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Gli Stati Uniti stanno pianificando una risposta contro l'Iran per il ruolo avuto nel presunto piano di attacco alla base della Raf di Fairford. "Ci stiamo lavorando proprio ora. Stiamo esaminando la questione. La stiamo analizzando a fondo", ha detto Donald Trump nello Studio Ovaleche insiste: "Magari li faccio saltare in aria. Devo prendere questa decisione, il tempo sta scadendo". Le autorità iraniane hanno dichiarato di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli Usa ne hanno presentata una nuova. "E’ una storia incredibile, forse il pilota era un terrorista o un matto" ha detto il presidente americano che ha parlato con Netanyahu del presunto tentato dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv. " Il copilota della compagnia aerea FlyDubai è sospettato di aver accoltellato il comandante e di aver tentato di far precipitare l’aereo. Israele segue la pista di un attacco terroristico.
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Netanyahu: "Troppo presto per parlare di coinvolgimento Iran in attentato Flydubai"
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di non conoscere "il passato" del copilota della Flydubai che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, "ma è ovvio che odiava gli israeliani". Parlando a Fox News, il premier ha detto anche che "si tratta di fanatismo e odio di un livello incalcolabile", aggiungendo, a proposito di un possibile coinvolgimento iraniano nell'attacco, che "è troppo presto per dirlo". "Il pilota responsabile dell'attacco è ora sotto inchiesta in Arabia Saudita. Credo che verrà estradato negli Emirati Arabi Uniti, da dove proviene, o almeno da dove è partito", ha dichiarato. "Seguiremo da vicino le indagini e, se possibile, vi parteciperemo".
Modi: "Un eroe il comandante del volo Fz1073"
Il premier indiano Narendra Modi ha definito "un eroe" il comandante del volo Fz1073 Dubai-Tel Aviv della FlyDubai, Smit Machchhar. "Di fronte a un pericolo estremo e nonostante le gravi ferite riportate, ha dimostrato un coraggio immenso e una determinazione incrollabile nel proteggere la vita altrui. Il suo valore ha aiutato a salvare centinaia di vite e a scongiurare una grave tragedia", ha dichiarato Modi su X.
Petrolio stabile vicino a 98 dollari, il Brent registra il maggior rialzo mensile da luglio
Oggi, nelle prime fasi delle contrattazioni asiatiche, i prezzi del petrolio sono rimasti pressoché invariati, dopo i guadagni della seduta precedente e i forti rialzi mensili. Alle 00:45 GMT, i futures sul greggio Brent sono saliti di 12 centesimi (lo 0,1%) a 98,15 dollari al barile, mentre i futures sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) sono scesi di 7 centesimi (lo 0,1%) a 90,35 dollari al barile. Mercoledì, entrambi i benchmark avevano registrato un rialzo di circa 1 dollaro al barile. Secondo Reuters, a settembre il Brent ha segnato un incremento mensile di circa il 14% – il più consistente da luglio – mentre il WTI ha guadagnato circa il 5% nel corso del mese.
Trump: "Ho sentito Netanyahu" su attentato attacco a volo FlyDubai
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo che il pilota di un volo diretto in Israele sarebbe stato aggredito dal suo copilota, aggiungendo che il movente dell'incidente rimane ancora sconosciuto. "Ho parlato a lungo con Bibi Netanyahu di questo evento, e sembra che il copilota fosse forse un terrorista o forse uno squilibrato, e che abbia accoltellato il pilota", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale.
Siria, esplosione in gasdotto: vasto incendio e colpite 3 centrali elettriche
"Una detonazione è stata udita nella Ghouta orientale, vicino a Damasco". Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale Sana evidenziando che l’esplosione ha interessato un gasdotto causandoo un vasto incendio e mettendo fuori servizio 3 centrali elettriche. L’episodio, accaduto il 30 settembre, si è verificato due giorni dopo un’esplosione causata da un atto di sabotaggio a un gasdotto nella parte orientale del Paese. Secondo una fonte governativa, riferisce l’Afp, si è trattato di "un’esplosione in un gasdotto vicino alla centrale elettrica di Tishrin" che ha innescato un "vasto incendio". Tishrin è una centrale termoelettrica situata a circa 36 chilometri a sud-est della capitale siriana. L’esplosione ha messo fuori servizio tre centrali elettriche, ha fatto sapere la Compagnia elettrica siriana in un comunicato. "La chiusura di questi impianti - ha aggiunto - comporterà una diminuzione della quantità di elettricità prodotta e un aumento temporaneo delle ore di razionamento".