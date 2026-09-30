Emergenza volo Dubai-Tel Aviv: "Pilota voleva far schiantare aereo"

Un aereo di linea della Flydubai (FZ 1073) in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento, è sceso a una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Lo hanno riportato diversi media israeliani. Due caccia dell'Aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. L'aereo è poi atterrato in Arabia Saudita nello scalo di Tabuk. La compagnia aerea FlyDubai ha ufficialmente annunciato che "i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza". Lo ha riferito Channel 12. Il pilota sarebbe di origine russa e il copilota di origine ucraina. Secondo le ricostruzioni fatte da altri media israeliani, invece, uno dei piloti a bordo del volo avrebbe tentato il suicidio, portando l'aereo in una ripida picchiata prima che l'altro pilota intervenisse. In particolare, parlando con il quotidiano Yedioth Ahronot, alti funzionari del settore aeronautico israeliano hanno riferito che non è ancora stata esclusa l'ipotesi di un incidente di sicurezza: secondo questa ricostruzione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani.

Cosa sappiamo

Secondo i dati di tracciamento del volo, segnalati da FlightRadar e citati dal Times of Israel, l'aereo ha inizialmente trasmesso il codice transponder 7700, un segnale internazionale di emergenza. Poco dopo però, ha inviato il codice 7500, che indica un dirottamento o un atto di interferenza illecita. A quanto hanno riferito fonti della sicurezza, caccia dell'Aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare per intercettare il velivolo. Ai circa 180 passeggeri dell'aereo è stato ordinato di rimanere seduti e di non scendere, ad eccezione dei piloti.

L'amministratore delegato di FlyDubai ha informato i funzionari dei trasporti in Israele: a breve un aereo partirà da Dubai per l'Arabia Saudita e da lì proseguirà per Israele.

La versione di Channel 12

"Abbiamo sentito delle urla sull'aereo. Poi hanno aperto la cabina di pilotaggio e abbiamo visto del sangue: qualcuno aveva accoltellato il pilota con un coltellino", ha raccontato a Channel 12 un passeggero dell'aereo della Flydubai, descrivendo scene drammatiche a bordo del volo. La donna ha aggiunto che alcuni passeggeri israeliani, insieme ai membri dell'equipaggio, hanno aiutato a immobilizzare l'aggressore. "Abbiamo pregato, 'Shema Yisrael'", ha detto. "Ci sono stati anche momenti in cui abbiamo pensato che non ce l'avremmo fatta a uscirne vivi".

Un'altra donna, che si è identificata come Noam, ha raccontato che "sul velivolo si sono sentite delle urla da parte dei passeggeri, quando si sono resi conto di cosa stava succedendo. Abbiamo capito che uno dei piloti era stato accoltellato e gravemente ferito, e che avevano perso il controllo dell'aereo. Ha iniziato a precipitare rapidamente. È stato davvero spaventoso".

La nota dell'ufficio di Netanyau

I media israeliani hanno riferito che il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz avevano convocato una riunione urgente sulla sicurezza. Poi è arrivata la nota dell'ufficio di Netanyahu: "A seguito delle preoccupazioni relative a un incidente aereo, il Primo Ministro Netanyahu ha tenuto consultazioni sulla questione e sta monitorando attentamente gli sviluppi. L'incidente è attualmente sotto controllo e sono state messe in atto tutte le misure necessarie per garantire il rientro in sicurezza dei passeggeri israeliani in Israele".