Ucraina, raid su Kiev nella notte. Ieri colpita Accademia Scienze LIVE

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Guerra Ucraina, esplosioni su Kiev nella notte. Ieri colpita Accademia delle scienze LIVE

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Le difese antiaeree si sono attivate durante un allarme lanciato dall'aeronautica militare. "Nel distretto di Solomyanskyi frammenti di razzo sono caduti nel cortile di un'abitazione, nessun incendio. Nel distretto di Pechersk è scoppiato un incendio in un edificio non residenziale di tre piani. A Solomyanskyi un'infrastruttura è stata colpita in un edificio amministrativo, nessun incendio", scrive su Telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitaly Klitschko

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Forti esplosioni a Kiev nella notte. Nella capitale ucraina sono stati attivati i sistemi di difesa aerea. Ieri più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro della capitale ucraina: oltre al raid all'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze ucraina che ha provocato un morto, anche uno degli edifici del ministero dell'Istruzione ha subito danni. L'edificio si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città, tra cui l'università nazionale Ucraina Taras Shevchenko, il principale teatro dell'opera e del balletto della capitale e l'ambasciata tedesca.

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Kiev: 'Neutralizzati missile antinave, 2 missili balistici e 106 droni'

Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato, da ieri sera, un missile antinave Zircon Onyx, due missili balistici Iskander-M/S-400 e 106 droni russi stavano. Lo riporta Ukrinform, citando l'Aeronautica militare delle Forze armate ucraine ha diffuso la notizia su Telegram. "Dalle 18 di lunedì 28 settembre - scrive l'esercito in un comunicato - il nemico ha attaccato l'Ucraina con un missile antinave Zircon/Onyx dalla regione di Kursk, due missili balistici Iskander-M/S-400 sempre dalla regione di Kursk, 152 droni d'attacco tipo Shahed (di cui 82 a reazione), droni simulatori tipo Gerbera e Parody dalle seguenti direzioni: Orel, Millerovo, Kursk, Primorsko-Akhtarsk (Federazione Russa), Donetsk temporaneamente occupata, nonché Gvardiyske e Chauda (Crimea temporaneamente occupata). L'attacco aereo è stato respinto dall'aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica e dai sistemi senza pilota, nonché dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di Difesa dell'Ucraina".

Ucraina, attacco russo a Kiev: danni in diversi quartieri

L’attacco russo ha colpito diversi quartieri di Kiev. Lo riporta l’agenzia Rbc-Ukraine, citando l’amministrazione militare della capitale ucraina. Nel distretto di Solomianskyi, frammenti di un missile sono caduti nel cortile di un’abitazione e su un edificio amministrativo. Colpito pure un istituto scolastico, dove è scoppiato un incendio. Nel distretto di Pechersk uno stabile è stato avvolto dalle fiamme. Sono in corso le verifiche sui danni e sull’eventuale presenza di feriti.

Zelensky: 'Oltre 8000 truppe nordcoreane in Russia'

''Attualmente ci sono più di 8000 truppe nordcoreane sul territorio russo''. Così sui social il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky secondo cui  ''sono in corso preparativi per dispiegare altre 10 mila truppe: stanno venendo selezionate per l'addestramento e il successivo dispiegamento in Russia''. 

Russia, ok a decreto su numero forze armate: oltre 2,44 mln di persone

Il presidente russo Vladimir Putin ''ha firmato il decreto sull'approvazione del numero di personale delle forze armate della Federazione Russa, pari a oltre 2,44 milioni di persone, di cui 1,55 milioni di militari''. Lo riferisce la Tass

Forti esplosioni a Kiev, difese antiaeree in azione

Forti esplosioni sono state udite nella notte a Kiev. Le difese antiaeree si sono attivate durante un allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina. "Nel distretto di Solomyanskyi frammenti di razzo sono caduti nel cortile di un'abitazione, nessun incendio. Nel distretto di Pechersk è scoppiato un incendio in un edificio non residenziale di tre piani. A Solomyanskyi un'infrastruttura è stata colpita in un edificio amministrativo, nessun incendio", scrive su Telegram il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, in merito agli attacchi notturni sulla capitale ucraina. 

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