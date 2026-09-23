Nel suo discorso a New York all’Assemblea generale dell’Onu, il presidente ucraino ha lanciato un appello per fermare il leader russo: “Non può vivere senza guerra, bisogna negargli lo spazio per agire e per diffondere ulteriormente questo male”. Poi ha aggiunto: "Non abbiamo scelto il conflitto, ma abbiamo scelto di non perdere la libertà"

A New York è il giorno del discorso del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, davanti all’Assemblea generale dell’Onu. Il leader ucraino ha lanciato un appello: Vladimir Putin deve essere fermato. "Ringrazio tutti i Paesi che ci sono a fianco e aiutano il mio Paese. Le sanzioni ci rafforzano, e questo allunga la guerra", ha aggiunto ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SULLA GUERRA TRA RUSSIA E UCRAINA ).

Zelensky: “Putin non può vivere senza guerra, va fermato”

Secondo Zelensky, il presidente russo, Vladimir Putin, "non può vivere senza guerra, è il paziente zero e va fermato. È lui il "Paziente Zero": colui da cui questa idea di guerra continua a diffondersi e che, ovunque arrivi, porta solo dolore, instabilità, nuovi rischi e, naturalmente, nuove crisi. Più libertà di agire ha Putin, più il mondo diventa pericoloso per tutti gli altri. Ecco perché questo "Paziente Zero" deve essere fermato. Bisogna negargli lo spazio per agire e per diffondere ulteriormente questo male”.

“Nessuno vuole guerra, solo un uomo la vuole”

"Il presidente americano, Donald Trump, ha affermato 'questa guerra ridicola e infinita contro l'Ucraina deve finire'. Non conosco un solo leader mondiale che sosterrebbe il contrario. Non conosco nessuno che sia apertamente a favore di questa guerra, a eccezione di un uomo”, ha detto Zelensky all’Onu.

Zelensky: “Nostro inverno duro, lo sarà anche quello della Russia”

"L'inverno potrebbe essere duro per noi. E potremmo non avere altra scelta che renderlo duro anche per la Russia”, ha detto Zelensky che poi ammonisce: "Abbiamo bisogno della pace perché l'anno prossimo c'è il rischio che l'intelligenza artificiale decida sul campo di battaglia". Poi prosegue: "Non abbiamo scelto questa guerra, ma abbiamo scelto di non perdere il nostro Paese e la nostra sovranità. Sembra esserci sempre qualcosa che ferma Putin dal dire basta così, è finita. Sono le finanze e la produzione della Russia a dover essere bloccate”.