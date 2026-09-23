Guerra Ucraina, Zelensky all’Onu: “Putin deve essere fermato, le sanzioni ci rafforzano”Mondo
Nel suo discorso a New York all’Assemblea generale dell’Onu, il presidente ucraino ha lanciato un appello per fermare il leader russo: “Non può vivere senza guerra, bisogna negargli lo spazio per agire e per diffondere ulteriormente questo male”. Poi ha aggiunto: "Non abbiamo scelto il conflitto, ma abbiamo scelto di non perdere la libertà"
A New York è il giorno del discorso del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, davanti all’Assemblea generale dell’Onu. Il leader ucraino ha lanciato un appello: Vladimir Putin deve essere fermato. "Ringrazio tutti i Paesi che ci sono a fianco e aiutano il mio Paese. Le sanzioni ci rafforzano, e questo allunga la guerra", ha aggiunto (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SULLA GUERRA TRA RUSSIA E UCRAINA).
Zelensky: “Putin non può vivere senza guerra, va fermato”
Secondo Zelensky, il presidente russo, Vladimir Putin, "non può vivere senza guerra, è il paziente zero e va fermato. È lui il "Paziente Zero": colui da cui questa idea di guerra continua a diffondersi e che, ovunque arrivi, porta solo dolore, instabilità, nuovi rischi e, naturalmente, nuove crisi. Più libertà di agire ha Putin, più il mondo diventa pericoloso per tutti gli altri. Ecco perché questo "Paziente Zero" deve essere fermato. Bisogna negargli lo spazio per agire e per diffondere ulteriormente questo male”.
“Nessuno vuole guerra, solo un uomo la vuole”
"Il presidente americano, Donald Trump, ha affermato 'questa guerra ridicola e infinita contro l'Ucraina deve finire'. Non conosco un solo leader mondiale che sosterrebbe il contrario. Non conosco nessuno che sia apertamente a favore di questa guerra, a eccezione di un uomo”, ha detto Zelensky all’Onu.
Zelensky: “Nostro inverno duro, lo sarà anche quello della Russia”
"L'inverno potrebbe essere duro per noi. E potremmo non avere altra scelta che renderlo duro anche per la Russia”, ha detto Zelensky che poi ammonisce: "Abbiamo bisogno della pace perché l'anno prossimo c'è il rischio che l'intelligenza artificiale decida sul campo di battaglia". Poi prosegue: "Non abbiamo scelto questa guerra, ma abbiamo scelto di non perdere il nostro Paese e la nostra sovranità. Sembra esserci sempre qualcosa che ferma Putin dal dire basta così, è finita. Sono le finanze e la produzione della Russia a dover essere bloccate”.
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Zelensky: “Chi commercia con Russia allunga la guerra”
"Le sanzioni, i pacchetti di sostegno, la nostra produzione congiunta di armamenti: tutto questo è importante. Ci rende più forti. Quando qualcuno fornisce più denaro alla Russia attraverso il commercio, concede a questa guerra più tempo. È per questo che insistiamo nel limitare gli scambi commerciali con l'aggressore e nel ridurre noi stessi le entrate della Russia”, ha detto il presidente ucraino. “Quando la Russia dispone di denaro, dice sempre di no - no alla diplomazia - e questo costituisce una sorta di veto alla pace: non un diritto ufficiale, ma un veto reale. E quando qualcuno nel mondo allenta le sanzioni - le sanzioni contro gli oligarchi russi - concede più tempo alla guerra; più tempo affinché Putin possa mandare persone povere a morire al fronte. Pertanto, le entrate della Russia devono rimanere un obiettivo", ha aggiunto.
“Italia tra Paesi programma difesa balistica”
"Abbiamo lanciato, insieme ai nostri partner, un programma di difesa antibalistica denominato Freya. Vi partecipano già dieci Paesi: Ucraina, Norvegia, Svezia, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Spagna e Paesi Bassi”, ha poi detto Zelensky.
Zelensky: “In 8 mesi Russia ha perso 248 mila uomini”
"Da quasi cinque anni i generali russi tentano di eseguire il folle ordine di Putin di conquistare le nostre terre orientali, la regione di Donetsk. E solo quest'anno, tra gennaio e agosto, l'esercito russo ha subito perdite per 248.960 unità”, ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Ventuno Paesi al mondo hanno una popolazione inferiore. Ventuno Paesi al mondo hanno una popolazione inferiore al numero di soldati russi persi in soli otto mesi. È una follia, eppure continuano ad andarci a morire, perché è questo che vuole Putin”.
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“Russia usa soldati da 47 Paesi, non lasciatevi trascinare”
Zelensky all’Onu ha detto: "Sappiamo che la Russia usa soldati di 47 Paesi nella sua guerra" in Ucraina. "A questi 47 Paesi dico: sapete quello che la Russia fa con i vostri cittadini. Non consentite a Putin di trascinarvi in questa guerra”. Il leader ucraino ha poi aggiunto che "misure di de-esclalation sono importanti e necessarie prima dell'inverno".
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