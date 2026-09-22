Il presidente lituano Gitanas Nausėda ha annunciato su X che "il nuovo contingente di truppe statunitensi è già in viaggio verso la Lituania". "Siamo grati al presidente Donald Trump e all'amministrazione statunitense per questa decisione". In un' intervista alla Bbc , il premier del Paese Mindaugas Sinkevičius ha spiegato che sono stati predisposti dei piani di evacuazione di fronte alle minacce provenienti dalla Russia, ma ha anche detto che, in caso di attacco, non si arrendereranno: "Reagiremo, entreremo in azione" ( GUERRA UCRAINA RUSSIA:SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

La decisione giunge dopo una prolungata incertezza sulla presenza militare statunitense nella regione, in un contesto di crescenti speculazioni secondo cui una revisione delle strategie militari potrebbe portare al ritiro di alcune truppe dal fianco orientale della Nato nonostante la crescente minaccia russa. "La presenza militare statunitense in Lituania - ha scritto Nauseda - è parte integrante della nostra deterrenza e difesa collettiva, e l'impegno dei nostri alleati a sostenerci invia un messaggio chiaro: la Nato è pronta a difendere ogni centimetro del suo territorio". Il numero esatto di truppe nella nuova rotazione "non è ancora stato confermato, ma non sarà inferiore a quello precedente", considerando che dal 2019 in Lituania sono di stanza a rotazione fino a 1.000 soldati statunitensi.

I precedenti

La scorsa settimana, piloti di caccia della NATO hanno abbattuto un drone entrato nello spazio aereo lituano. Come riporta la Bbc, le incursioni di droni militari sono diventate sempre più frequenti in Europa dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia. Quest'anno, i jet della NATO sono decollati più volte per abbattere droni ucraini fuori rotta che avevano attraversato lo spazio aereo di altri Paesi baltici, Estonia e Lettonia. L'Ucraina ha attribuito la presenza dei droni fuori rotta alla guerra elettronica russa, una tecnologia progettata per modificare le traiettorie di volo dei droni ucraini.

La testata britannica spiega anche che la Germania, alleata della NATO, si è impegnata nel 2023 a stanziare permanentemente in Lituania una brigata da combattimento pronta a intervenire, in risposta al mutamento della situazione della sicurezza in Europa. La brigata dovrebbe essere operativa entro il 2027 e contare circa 5.000 tra soldati e dipendenti civili. Tuttavia, non sarebbe riuscita a reclutare volontariamente personale a sufficienza e starebbe ora ricorrendo ad assegnazioni obbligatorie per coprire alcune posizioni. La maggior parte delle truppe dovrebbe essere dislocata a Rūdninkai, vicino al corridoio di Suwałki, una fascia di territorio al confine tra Lituania e Polonia che collega inoltre la Bielorussia all'exclave russa di Kaliningrad. La NATO ha dichiarato che, a dicembre dello scorso anno, erano presenti in Lituania più di 5.000 militari.