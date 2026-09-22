Cina, due ex generali espulsi dal Partito comunista per corruzione

Si tratta di Zhang Youxia e Liu Zhenli. L'espulsione dei due è arrivata dopo che l'Ufficio politico del Comitato centrale del Pcc ha approvato le conclusioni delle indagini e deciso ufficialmente di allontanare i due ex ufficiali dal partito, revocando loro lo status di delegati al Congresso nazionale e trasmettendo, di conseguenza, i fascicoli alla procura militare perchè vengano perseguiti

Chi sono i due ex generali espulsi

Zhang, in passato è stato vicepresidente della Commissione militare centrale (Cmc) e veniva considerato come il generale più influente e potente della Cina prima della sua caduta in disgrazia. Anche Liu è stato membro di spicco del partito e personalità importanti nell'ambito della Cmcc. Entrambi erano sotto inchiesta dallo scorso gennaio.

La decisione

L'espulsione dei due è arrivata dopo che l'Ufficio politico del Comitato centrale del Pcc ha approvato le conclusioni delle indagini e deciso ufficialmente di allontanare i due ex ufficiali dal partito, revocando loro lo status di delegati al Congresso nazionale e trasmettendo, di conseguenza, i fascicoli alla procura militare perchè vengano perseguiti. L'espulsione definitiva, è stato specificato, dovrà ora essere ratificata in una sessione plenaria del Comitato centrale. Sempre secondo l'agenzia Xinhua, Zhang e Liu avrebbero oltrepassato le "linee rosse", partecipando ad "attività di fazione", accettando "ingenti somme di denaro" e regali e abusando della propria posizione politica, anche con lo scopo di favorire promozioni. Entrambi erano già stati rimossi dalla Commissione militare centrale lo scorso agosto.