Arrivati a New York con la first lady Olena Zelenska e la delegazione diplomatica ucraina per l'81esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite". Lo annuncia via X il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, spiegando che "sono previsti circa 20 incontri, tra cui quelli con il Presidente degli Stati Uniti" Donald Trump, "i leader europei, i senatori e i membri della Camera dei Rappresentanti statunitensi, i capi di organizzazioni internazionali, le principali aziende americane e i think tank. È inoltre in procinto di essere firmato un nuovo accordo sui droni".

Naturalmente, evidenzia Zelensky nel post pubblicato su X, "la priorità assoluta dell'Ucraina è avvicinare la pace e proteggere la vita dei nostri cittadini. Esistono proposte concrete in materia di sicurezza e misure di de-escalation che potrebbero avvicinare la fine della guerra. Stiamo lavorando per rafforzare la difesa aerea e garantire finanziamenti sufficienti all'Ucraina. Come lo scorso anno, ospiteremo a New York il Vertice internazionale sulla Crimea. Ci sarà un'ampia rappresentanza di alto livello da diversi Paesi e apprezziamo il coinvolgimento di tutti i nostri partner e il loro sostegno alla nostra integrità territoriale e sovranità". La first lady ucraina "terrà un discorso agli studenti e ai docenti della Columbia University e presenterà i risultati del Vertice delle First Ladies e dei First Gentlemen alle Nazioni Unite - si elenca nel post - Ha inoltre in programma una serie di incontri con aziende e filantropi americani a sostegno dei progetti della Fondazione Olena Zelenska, nonché diversi incontri bilaterali, tra cui quelli con la moglie del Primo ministro del Regno Unito e con il presidente della Banca mondiale. Grazie a tutti coloro che sono al fianco dell'Ucraina", ribadisce Zelensky.