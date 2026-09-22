A New York, per l’81esima Assemblea generale dell’Onu, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha in programma “circa 20 incontri, tra cui quelli con il Presidente degli Stati Uniti, i leader europei, i senatori e i membri della Camera dei Rappresentanti statunitensi, i capi di organizzazioni internazionali, le principali aziende americane e i think tank”. Il partito del presidente Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma
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L'Alto rappresentante dell'Ue Kaja Kallas ha sollecitato il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. "Abbiamo bisogno di questa stabilità, affinché le sanzioni restino in vigore più a lungo" ha detto. A New York, per l’81esima Assemblea generale dell’Onu, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha in programma “circa 20 incontri, tra cui quelli con il Presidente degli Stati Uniti" Donald Trump, "i leader europei, i senatori e i membri della Camera dei Rappresentanti statunitensi, i capi di organizzazioni internazionali, le principali aziende americane e i think tank”. Lo scrive su X lo stesso Zelensky che aggiunge: “È inoltre in procinto di essere firmato un nuovo accordo sui droni". Attesa per il faccia a faccia col presidente Usa: "Ci sono idee sul tavolo per la pace". Per Trump "Mosca ha perso controllo raffinerie, guerra deve finire". Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450.
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Macron: "Al fianco del Paese per affrontare l'inverno"
"Incontro approfondito stasera con il Presidente Zelensky", scrive su X il presidente francese Emmanuel Macron. "I colpi russi sulle infrastrutture energetiche ucraine minacciano di privare milioni di famiglie del riscaldamento e dell'elettricita'. La Francia sara' al fianco dell'Ucraina per affrontare l'inverno e il G7 Energia sara' anch'esso mobilitato al suo fianco. Stiamo rafforzando la sua difesa antiaerea con la firma di un contratto per la consegna di radar, nonchè la fornitura di intercettori. "Ho inoltre affrontato questo sostegno con il Presidente Trump, cosi' come la prospettiva di una tregua energetica e di un moratorio nel Mar Nero, che sosteniamo. Sara' una questione delle negoziazioni che devono riprendere e che devono condurre a una pace giusta
e duratura".
Kallas chiede di mantenere sanzioni Ue contro Russia
L'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, ha esortato gli Stati membri a mantenere le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, mentre i Paesi lavorano per ottenere una proroga. "Le sanzioni sono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra della Russia" per privare Mosca dei finanziamenti, ha dichiarato ai giornalisti a New York dopo una riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione europea. Ha aggiunto che i funzionari puntano a concludere presto i negoziati sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia e a far sì che la proroga entri in vigore rapidamente. "Abbiamo bisogno di questa stabilità", che le sanzioni rimangano in vigore per un periodo più lungo, ha aggiunto Kallas a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ribadendo che la posizione dell'Ue non è cambiata: "Ecco perché stiamo lavorando anche a un nuovo pacchetto di sanzioni".
Zelensky: "A New York incontri con Trump e leader europei, priorità avvicinare pace"
Arrivati a New York con la first lady Olena Zelenska e la delegazione diplomatica ucraina per l'81esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite". Lo annuncia via X il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, spiegando che "sono previsti circa 20 incontri, tra cui quelli con il Presidente degli Stati Uniti" Donald Trump, "i leader europei, i senatori e i membri della Camera dei Rappresentanti statunitensi, i capi di organizzazioni internazionali, le principali aziende americane e i think tank. È inoltre in procinto di essere firmato un nuovo accordo sui droni".
Naturalmente, evidenzia Zelensky nel post pubblicato su X, "la priorità assoluta dell'Ucraina è avvicinare la pace e proteggere la vita dei nostri cittadini. Esistono proposte concrete in materia di sicurezza e misure di de-escalation che potrebbero avvicinare la fine della guerra. Stiamo lavorando per rafforzare la difesa aerea e garantire finanziamenti sufficienti all'Ucraina. Come lo scorso anno, ospiteremo a New York il Vertice internazionale sulla Crimea. Ci sarà un'ampia rappresentanza di alto livello da diversi Paesi e apprezziamo il coinvolgimento di tutti i nostri partner e il loro sostegno alla nostra integrità territoriale e sovranità". La first lady ucraina "terrà un discorso agli studenti e ai docenti della Columbia University e presenterà i risultati del Vertice delle First Ladies e dei First Gentlemen alle Nazioni Unite - si elenca nel post - Ha inoltre in programma una serie di incontri con aziende e filantropi americani a sostegno dei progetti della Fondazione Olena Zelenska, nonché diversi incontri bilaterali, tra cui quelli con la moglie del Primo ministro del Regno Unito e con il presidente della Banca mondiale. Grazie a tutti coloro che sono al fianco dell'Ucraina", ribadisce Zelensky.