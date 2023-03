1/10 ©IPA/Fotogramma

Sale ancora una volta la paura che la guerra tra Russia e Ucraina possa portare a un'escalation che coinvolge anche armi nucleari. Putin ha annunciato che all'inizio di luglio 2023 "sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia". Ha precisato che Mosca non trasferirà le sue armi nucleari tattiche ma che - su richiesta di Minsk - "le metteremo lì per addestrare i militari" bielorussi, "come hanno fatto gli Usa in Europa"

Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti LIVE