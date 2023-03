Ucraina, Putin: “Dispiegheremo armi nucleari tattiche in Bielorussia”

Parlando con i media russi, il leader del Cremlino ha riferito di un accordo con il presidente Aleksander Lukashenko per il dispiegamento di armi nucleari tattiche nel territorio della ex repubblica sovietica, che confina con l'Ucraina. Mosca, ha assicurato, “risponderà per le munizioni all'uranio impoverito”. E ancora: “Con la fornitura di armi l’Occidente prolungherà il conflitto” ascolta articolo Condividi

Mosca dispiegherà armi nucleari tattiche in Bielorussia. Ad annunciarlo è stato il presidente russo Vladimir Putin. “La Russia ha già consegnato alla Bielorussia il sistema missilistico Iskander, in grado di trasportare armi nucleari”, ha detto il leader del Cremlino, secondo quanto riportato da Ria Novosti, Tass e Interfax. “Schiereremo in Bielorussia anche 10 aerei in grado di trasportare armi nucleari tattiche”, ha aggiunto nell'intervista ai media russi. Mosca, ha assicurato Putin, “risponderà per le munizioni all'uranio impoverito” che il Regno Unito intende fornire all’Ucraina (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).

Putin annuncia: armi nucleari tattiche in Bielorussia vedi anche Uranio impoverito, cosa sappiamo sui possibili rischi “Il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia. Mosca e Minsk hanno convenuto che, senza violare i loro obblighi ai sensi del Trattato Start e senza violare il regime di non proliferazione, avrebbero dispiegato lì armi nucleari tattiche”, ha detto il leader del Cremlino ai media russi. Ha quindi annunciato un accordo con il presidente Aleksander Lukashenko per il dispiegamento di armi nucleari tattiche nel territorio della ex repubblica sovietica, che confina con l'Ucraina. Ha poi precisato: “Non trasferiamo le nostre armi nucleari tattiche in Bielorussia, ma le metteremo lì per addestrare i militari” bielorussi, “come hanno fatto gli Stati Uniti in Europa”. Putin ha sottolineato che “le dichiarazioni arrivate da Londra sono state la ragione” che ha fatto scattare i negoziati con il presidente bielorusso, “anche se Minsk chiede da tempi di collocare sul suo territorio le armi nucleari tattiche russe". "Gli Stati Uniti hanno distribuito da tempo le loro armi nucleari tattiche in alcuni Paesi, quindi la richiesta della Bielorussia di queste armi alla Russia non è insolita", ha aggiunto. Il presidente russo ha rivelato che saranno operativi 10 aerei in gradi di trasportare armi nucleari tattiche, che Mosca ha già consegnato i missili Iskander e che dal 3 aprile inizieranno gli addestramenti degli equipaggi.

“Con fornitura di armi Occidente prolunga il conflitto in Ucraina” vedi anche Proiettili all'uranio impoverito, cosa sono e dove sono stati usati Parlando con i media russi, Putin ha detto che “la fornitura di armi all'Ucraina è una minaccia per la Russia” e che “con la fornitura di armi l’Occidente prolungherà il conflitto in Ucraina”. Riguardo all’intenzione del Regno Unito di fornire munizioni all'uranio impoverito a Kiev, ha aggiunto: “La Russia risponderà per le munizioni all'uranio impoverito. Mosca ha molte di queste armi, ma non le ha ancora usate. Le munizioni all'uranio impoverito sono armi molto pericolose per l'uomo e la natura a causa della polvere radioattiva”. Il presidente ha poi annunciato che Mosca “produrrà oltre 1.600 carri armati entro un anno. Il numero totale di carri armati russi supererà così il numero di carri armati ucraini di oltre tre volte”.

Nord Stream, “esplosioni opera delle agenzie di intelligence Usa” vedi anche Nord Stream, sospetti sui 6 membri equipaggio yacht Andromeda Tra i temi trattati da Putin, anche Nord Stream. “Sono completamente d'accordo con le conclusioni secondo cui le esplosioni ai gasdotti” Nord Stream e Nord Stream 2 “sono opera delle agenzie di intelligence statunitensi”, ha detto. E ancora: “Sarà difficile scoprire la verità sulle esplosioni al gasdotto Nord Stream, ma un giorno la verità verrà alla luce”.

Xi Jinping “è un interlocutore molto interessante”

vedi anche Mosca, Putin: “Piano cinese può essere base per accordo con Ucraina” Un passaggio anche su Xi Jinping, che nei giorni scorsi è stato a Mosca. “Il leader della Repubblica popolare cinese è un interlocutore molto interessante, conosce tutto nei dettagli. Seduti accanto al caminetto e bevendo del tè, abbiamo parlato di tutto con calma”, ha detto Putin. “Abbiamo affrontato la situazione internazionale e lui ha prestato molta attenzione a rivelare i principi positivi del piano cinese per una soluzione pacifica della situazione in Ucraina”, ha aggiunto in un'intervista al giornalista di Rossiya-24 Pavel Zarubin.