Mosca, oggi seconda giornata di incontri Putin-Xi Jinping

Oggi si tiene la seconda giornata, a Mosca, degli incontri tra il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping, allargati oggi alle delegazioni. "Guardiamo con interesse alle proposte della Cina per risolvere la crisi in Ucraina", ha detto il capo del Cremlino dopo il faccia a faccia di ieri. Xi potrebbe parlare anche con Zelensky. Gelo da Washington: "Se la Cina lanciasse un appello per un cessate il fuoco Kiev dovrebbe respingerlo", afferma il Consiglio per la sicurezza nazionale Usa ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Ieri il primo incontro tra Putin e Xi

Ieri c’è stato un primo incontro tra Putin e Xi, un informale faccia a faccia al Cremlino, prima dei colloqui ufficiali di oggi. Il presidente cinese al suo arrivo a Mosca ha dichiarato di voler rafforzare "l'interazione strategica" con la Russia, e al contempo accreditare la Cina come mediatore credibile per il conflitto in Ucraina. Due obiettivi non facili da conciliare, soprattutto agli occhi di un Occidente decisamente scettico sulle reali intenzioni di Pechino. Così, mentre Kiev dice di seguire con interesse gli sviluppi, chiedendo a Xi di convincere la Russia a mettere fine alla guerra, la Casa Bianca invita gli ucraini a non accettare un eventuale cessate il fuoco, che "ratificherebbe" le conquiste territoriali dei russi e darebbe loro tempo per riorganizzarsi.