5/10 ©IPA/Fotogramma

E ancora, continua Mosca, “i combattenti russi non hanno usato armi aviotrasportate, non sono entrati in contatto con il veicolo aereo senza equipaggio e sono tornati sani e salvi alla base". Non ci sarebbe poi stata nemmeno alcuna collisione: "A seguito di brusche manovre, il veicolo aereo senza pilota MQ-9 è entrato in volo incontrollato con perdita di quota e si è scontrato con la superficie dell'acqua"