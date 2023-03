Willy Monteiro Duarte, le tappe del caso dall’omicidio al processo

1/14 ©Ansa

È il 6 settembre del 2020 quando lo studente 21enne Willy Monteiro Duarte viene ucciso a calci e pugni in piazza Oberdan a Colleferro, in provincia di Roma, dopo essere intervenuto in difesa di un suo amico aggredito da alcune persone del posto. Un omicidio che sconvolge l’Italia intera, e che porta nel processo di primo grado alle condanne all’ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi, oltre a 21 anni per Mario Pincarelli e 23 anni per Francesco Belleggia per concorso nell'omicidio. Il 28 marzo 2023 inizia il processo in Corte d'assise d'appello

Omicidio Willy, nuova consulenza della difesa su esami autoptici