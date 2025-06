Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 giugno: la rassegna stampa

Conflitto tra Israele e Iran ancora protagonista delle aperture dei giornali. Grande spazio alle parole di Trump, che prende tempo sul possibile intervento degli Usa contro la Repubblica islamica: "Deciderò in due settimane". Colpito un ospedale israeliano, mentre sulla via diplomatica si muove l'Europa: previsto per oggi l'incontro con Teheran. In evidenza gli sviluppi legati al caso di Villa Pamphilj: svelata l'identità della donna uccisa, è una cittadina russa. Sinner ko a sorpresa al torneo tedesco di Halle