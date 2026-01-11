Latina, sequestrati esplosivi e armi a San Felice Circeo

Sono in corso le indagini

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno sequestrato, in un appartamento a Latina Scalo, la replica di pistola che potrebbe essere stata modificata per sparare e su cui saranno svolti accertamenti balistici. In un appartamento a San Felice Circeo, invece, è stato scoperto un vero e proprio arsenale di armi ed esplosivi: sono state trovate 7 pistole (4 semiautomatiche e 3 revolver), un silenziatore, tre bombe carta di fattura artigianale (due del peso di oltre 1 kg e una del peso di circa duecento grammi), e un ordigno artigianale contenente circa 250 grammi di tritolo. Quest’ultimo, considerata la pericolosità imminente, è stato fatto brillare dagli artificieri della Polizia di Stato della Questura di Roma in una cava vicina al luogo del ritrovamento. Sono in corso le indagini per scoprire a chi appartengono queste armi ed esplosivi.