Latina, sequestrati esplosivi e armi a San Felice Circeo

Cronaca

In un appartamento a San Felice Circeo, la squadra mobile ha scoperto un vero e proprio arsenale di armi ed esplosivi tra cui un ordigno artigianale contenente circa 250 grammi di tritolo che è stato fatto brillare in una cava vicina al luogo del ritrovamento

La Polizia di Stato di Latina ha eseguito alcune perquisizioni che hanno permesso di sequestrare numerose armi da fuoco, anche clandestine, oltre a ordigni esplosivi, tra cui un manufatto artigianale contenente oltre 250 grammi di tritolo.

Sono in corso le indagini

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno sequestrato, in un appartamento a Latina Scalo, la replica di pistola che potrebbe essere stata modificata per sparare e su cui saranno svolti accertamenti balistici. In un appartamento a San Felice Circeo, invece, è stato scoperto un vero e proprio arsenale di armi ed esplosivi: sono state trovate 7 pistole (4 semiautomatiche e 3 revolver), un silenziatore, tre bombe carta di fattura artigianale (due del peso di oltre 1 kg e una del peso di circa duecento grammi), e un ordigno artigianale contenente circa 250 grammi di tritolo. Quest’ultimo, considerata la pericolosità imminente, è stato fatto brillare dagli artificieri della Polizia di Stato della Questura di Roma in una cava vicina al luogo del ritrovamento. Sono in corso le indagini per scoprire a chi appartengono queste armi ed esplosivi.

