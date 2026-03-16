La cerimonia si svolgerà martedì 17 marzo alle 16 in Piazza del Quirinale, con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo. Sarà aperta al pubblico e gratuita, e può essere seguita dalla popolazione direttamente dalla piazza antistante al Quirinale

Martedì 17 marzo 2026, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, nel 165° anniversario dell'Unità d'Italia, si svolgerà con inizio alle ore 16.00 in Piazza del Quirinale, il cambio della Guardia solenne con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo.



La cerimonia sarà aperta al pubblico e gratuita, e può essere seguita dalla popolazione direttamente dalla piazza antistante al Quirinale.