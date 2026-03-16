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165° anniversario Unità Italia, al Quirinale cambio della guardia con fanfara carabinieri

Cronaca

La cerimonia si svolgerà martedì 17 marzo alle 16 in Piazza del Quirinale, con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo. Sarà aperta al pubblico e gratuita, e può essere seguita dalla popolazione direttamente dalla piazza antistante al Quirinale

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Martedì 17 marzo 2026, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, nel 165° anniversario dell'Unità d'Italia, si svolgerà con inizio alle ore 16.00 in Piazza del Quirinale, il cambio della Guardia solenne con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo. 

La cerimonia sarà aperta al pubblico e gratuita, e può essere seguita dalla popolazione direttamente dalla piazza antistante al Quirinale.

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I brani suonati dalla fanfara dei carabinieri

 

G. Massetti: Cavalleria; M. Conzatti: Diana; V. Borgia: Fanfara Solenne; A. Leonardt: Marcia del Principe Eugenio; F. Tassinari/A. Moretti: Evoluzioni equestri; F. Tassinari/P. Sena/L. Berardo/A. Bagnolo: Inno della 1^ Brigata; G. Mameli: Canto degli Italiani; F. Tassinari/A. Moretti: Inno al 4° Reggimento; V. Borgia: On Horseback; G. Mameli: Canto degli Italiani; Autore Ignoto: La Bandiera dei tre Colori; C.A. Bosi: Addio, mia bella, addio; D. Di Martino: Verona.

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