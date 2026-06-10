Morto Matteo Fantuzzi, il poeta italiano aveva 46 anni

È un giorno di lutto per la poesia italiana: si è spento prematuramente a 46 anni Matteo Fantuzzi, poeta, editore e promotore culturale. Nato il 23 giugno 1979 a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, e residente a Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna, Fantuzzi è autore di numerose raccolte e progetti editoriali: aveva esordito con "Kobarid" (Raffaelli, 2008), opera premiata con il Premio Camaiore e il Premio Penne Opera Prima. Suoi testi sono apparsi su molte riviste tra cui “Nuovi Argomenti”, “Il Verri”, “Yale Italian Poetry”, “Italian Poetry Review”, “Gradiva” e antologie tra cui "Jardines Secretos. Antologa de la joven poesa italiana" (Sial 2009) e "Poeti italiani del Duemila" (Palomar 2011).

Era co-direttore delle sezioni “Creative Writing” e “Anthologies” della rivista “Mosaici” della St. Andrews University (Scozia), direttore della collana di poesia contemporanea della Ladolfi Editore, coordinatore delle redazioni della rivista “Atelier”. Oltre ad essere creatore del portale UniversoPoesia, ha curato "La linea del Sillaro" sulla poesia dell’Emilia-Romagna (Campanotto 2006), "La generazione entrante" sui poeti nati negli anni Ottanta (Ladolfi 2011) e, assieme a Isabella Leardini, "Post ’900. Lirici e narrativi" (Ladolfi 2014). Nel 2017 aveva pubblicato con Feltrinelli "La stazione di Bologna", confermando un percorso creativo capace di intrecciare ricerca letteraria e attenzione alla realtà contemporanea. Fantuzzi aveva più volte sottolineato l’importanza di dare visibilità a una poesia spesso marginalizzata, fatta di autori lontani dai grandi centri editoriali ma ricchi di ricerca e qualità I funerali si svolgeranno sabato 13 giugno a Castel San Pietro Terme, sua città d’origine, con partenza dalla camera mortuaria e funzione religiosa nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Aveva raccontato lui stesso gli improvvisi problemi di salute che lo hanno portato alla prematura scomparsa in un post pubblicato su Facebook il 23 giugno 2025, giorno del suo 46esimo compleanno.