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La tangenziale di Napoli è la prima Smart road italiana

Cronaca

Monitoraggio del traffico, del rischio idrogeologico e comunicazione infrastruttura-veicolo: le tre specifiche che hanno consentito la certificazione ufficiale da parte del Mit

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La Tangenziale di Napoli è la prima Smart road italiana, avendo ottenuto la certificazione ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in conformità ai requisiti del Decreto Ministeriale 70/2018. Riconoscimento che ne attesta l'adeguamento agli standard tecnologici necessari alla digitalizzazione del monitoraggio degli asset, alla gestione intelligente del traffico e al dialogo in tempo reale con i veicoli connessi e a guida autonoma. Il progetto, che coinvolge la Tangenziale di Napoli, società del Gruppo Autostrade per l'Italia, il Mit e il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (Most), con il supporto tecnologico di Movyon, polo d'innovazione del Gruppo Aspi, ha trasformato una delle principali arterie urbane del Paese in un laboratorio di mobilità intelligente. 

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