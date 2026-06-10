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Maltempo a Milano, grandine e vento tra Monza e Legnano

Cronaca

Colpiti anche i comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Segnalati alberi pericolanti e cartelloni

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Una improvvisa ondata di maltempo si è abbattuta intorno alle 16 del 10 giugno sull'hinterland milanese, colpendo in particolar modo l'area intorno a Legnano, ma anche i comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Una trentina le chiamate di soccorso giunte alla sala operativa dei Vigili del fuoco di via Messina che riguardano cadute di piante, alberi pericolanti, cadute di piante e cartelloni a causa delle forti raffiche di vento. Le ambulanze dell'ospedale di Garbagnate Milanese sono rimaste bloccate dagli alberi caduti. A Novate Milanese, in via Brodolini, il nucleo Saf (speleo alpino fluviale) ha soccorso una motociclista, rimasta intrappolata tra alcuni rami, caduti a causa delle forti raffiche di vento. Le condizioni della donna - rassicurano i vigili del fuoco - non sono gravi. Forti piogge e grandine sono state segnalate anche nella provincia di Monza e Brianza, confermando le previsioni meteo che erano state diffuse.

Grandine sulla Brianza il 10 giugno

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