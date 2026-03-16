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Abusi su un minore in metropolitana, arrestato 60enne a Roma

Cronaca

L’uomo aveva preso di mira un 16enne molestandolo, in almeno sei episodi, a bordo della metro C della Capitale. Dopo la denuncia del minore, le indagini e l'arresto in flagranza di reato

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Un 60enne è stato arrestato in flagranza di reato a Roma per abusi su un ragazzino a bordo della metropolitana. L’uomo aveva preso di mira un 16enne molestandolo, in almeno sei episodi, a bordo della metro C della Capitale. Ora si trova ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata. L'arresto è stato compiuto dai carabinieri del Comando di piazza Venezia coordinati dai magistrati di piazzale Clodio. 

Indagine scattata dopo la denuncia del minore

In base a quanto emerge dall'ordinanza cautelare gli episodi di molestie sono iniziati il 15 febbraio mentre l'ultimo è del 6 marzo scorso. In base al capo di imputazione l'arrestato "con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, approfittando dell'affollamento dei passeggeri" si avvicinava al ragazzino, che utilizzava la metro per andare a scuola, costringendolo "con violenza a subire atti sessuali". L'indagine è scattata dopo la denuncia del minorenne. 

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