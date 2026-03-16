Abusi su un minore in metropolitana, arrestato 60enne a Roma

L’uomo aveva preso di mira un 16enne molestandolo, in almeno sei episodi, a bordo della metro C della Capitale. Dopo la denuncia del minore, le indagini e l'arresto in flagranza di reato

Un 60enne è stato arrestato in flagranza di reato a Roma per abusi su un ragazzino a bordo della metropolitana. L’uomo aveva preso di mira un 16enne molestandolo, in almeno sei episodi, a bordo della metro C della Capitale. Ora si trova ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata. L'arresto è stato compiuto dai carabinieri del Comando di piazza Venezia coordinati dai magistrati di piazzale Clodio.