Delitto Garlasco, oggi le gemelle Cappa davanti ai pm. Domani Marco Poggi e Sempio. LIVE
Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco. Domani ci sarà l’interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Oggi, invece, davanti ai pm compariranno come testimoni le gemelle Stefania e Paola Cappa. Sempre domani, i magistrati sentiranno anche il fratello della vittima: Marco Poggi
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Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco, 19 anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l’interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. Oggi, invece, davanti ai pm compariranno come testimoni le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima. Sempre domani, i magistrati sentiranno il fratello di Chiara Poggi, Marco.
Per approfondire:
- La morte di Chiara Poggi, la condanna di Stasi, l'indagine su Sempio. Le tappe
- Chi è Andrea Sempio
- I protagonisti del caso di Garlasco
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Il delitto di Garlasco
Il 13 agosto del 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia, la 26enne Chiara Poggi è stata trovata senza vita nella villetta di famiglia. Per l’omicidio è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima. Nel 2025 è stata aperta una nuova inchiesta, che vede come unico indagato Andrea Sempio. Questa potrebbe essere una settimana decisiva: Sempio sarà interrogato dai pm mercoledì 6 maggio. Per lo stesso giorno, i pm hanno convocato come testimone Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi e amico di Sempio. Oggi, invece, saranno sentite – sempre come testimoni – le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima.