Il 13 agosto del 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia, la 26enne Chiara Poggi è stata trovata senza vita nella villetta di famiglia. Per l’omicidio è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima. Nel 2025 è stata aperta una nuova inchiesta, che vede come unico indagato Andrea Sempio. Questa potrebbe essere una settimana decisiva: Sempio sarà interrogato dai pm mercoledì 6 maggio. Per lo stesso giorno, i pm hanno convocato come testimone Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi e amico di Sempio. Oggi, invece, saranno sentite – sempre come testimoni – le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima.