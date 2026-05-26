Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 maggio: la rassegna stampa

Aperture dei giornali in edicola dominate dai risultati delle Comunali e in particolare dall'affermazione del centrodestra a Venezia con Venturini. La maggioranza conquista pure Reggio Calabria e Meloni punge: "Anche oggi crolliamo domani". Prato e Pistoia al centrosinistra. Spazio anche all'enciclica di Papa Leone che chiede alle big tech di disarmare l'Ia e alla guerra in Ucraina, con Mosca che dice agli stranieri di lasciare Kiev. Ribaltone Milan: Cardinale licenzia tutti, via Allegri, Furlani, Moncada e Tare