Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 maggio: la rassegna stampa

Aperture dei giornali in edicola dominate dai risultati delle Comunali e in particolare dall'affermazione del centrodestra a Venezia con Venturini. La maggioranza conquista pure Reggio Calabria e Meloni punge: "Anche oggi crolliamo domani". Prato e Pistoia al centrosinistra. Spazio anche all'enciclica di Papa Leone che chiede alle big tech di disarmare l'Ia e alla guerra in Ucraina, con Mosca che dice agli stranieri di lasciare Kiev. Ribaltone Milan: Cardinale licenzia tutti, via Allegri, Furlani, Moncada e Tare
- Sono ovviamente i risultati delle elezioni comunali, con Venezia in testa, a dominare le aperture dei giornali in edicola stamattina. 'Venezia premia il centrodestra', scrive il Corriere della Sera, con Meloni che punge grazie anche alla conquista di Reggio Calabria: "Crollo rinviato". A Salerno torna De Luca. A centro pagina l'enciclica di Papa Leone e il ribaltone Milan, con Cardinale che licenzia tutti: via Allegri e la dirigenza
- 'Venezia resta a destra' è il titolo principale dell'edizione odierna di Repubblica. Venturini eletto sindaco, sconfitto Martella. La maggioranza conquista anche Reggio Calabria. Il Pd replica a Meloni: governo sempre in crisi. Sul fronte ucraino, Mosca intima agli stranieri di lasciare Kiev: i russi minacciano di bombardare i centri istituzionali
- Sulla Stampa si legge che il successo di Venezia rilancia Meloni: "Ora la legge elettorale". La maggioranza vince anche a Reggio Calabria, Prato e Pistoia al centrosinistra. Il Papa e l'Ai: "Restiamo umani, così rischiamo di tornare schiavi". Fotonotizia a centro pagina per le parole di Kimi Antonelli: "Vorrei essere un esempio per i ragazzi. E Russell non è un nemico"
- Anche sul Messaggero apertura riservata al successo di Venturini a Venezia. Taglio alto per il monito di Leone alle big tech: "Disarmare l'intelligenza artificiale". Iran-Usa, intesa congelata, anche se le Borse credono alla pace. Roma festeggia la Champions League e porta in trionfo Gasperini, mentre la Lazio accoglie Gattuso
- La rivoluzione di Cardinale sulla prima della Gazzetta dello Sport ben sintetizzata da un eloquente 'Fuori tutti'. Licenziati Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Con i consigli di Ibra si cerca un allenatore 'innovatore e giochista'. I primi nomi in lista sono quelli di Xavi e Iraola. Allegri, intanto, potrebbe già ripartire dal Napoli
- 'Ibra vuole Xavi' scrive anche il Corriere dello Sport. Dopo l'azzetamento della struttura societaria più poteri allo svedese che sostiene la candidatura dell'ex tecnico del Barcellona. La Juve riparte da Spalletti: Elkann non cambia idea, avanti anche con Comolli. Nuova Lazio, arriva Gattuso