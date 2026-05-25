Sky Inclusion Days, l'evento in diretta allo Sky Campus il 27 maggio

La quarta edizione dell'evento di Sky Italia dedicato all'inclusione riunisce allo Sky Campus di Milano ospiti del mondo dello sport, della cultura, della musica e dello spettacolo per una giornata di confronto, storie e performance. Il tema scelto per questa edizione è la fiducia
Torna per la quarta edizione, Sky Inclusion Days, l’appuntamento di Sky Italia dedicato ai temi dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze, in diretta il 27 maggio dallo Sky Campus (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI), la nuova casa di Sky Italia a Milano.
Raccontare la società, dando spazio a una rappresentazione in cui ciascuno possa riconoscersi, attraverso le persone e le loro storie: un approccio che, edizione dopo edizione, ha guidato Sky Inclusion Days, rendendolo un momento di ascolto e confronto. La giornata, trasmessa in diretta sul canale 501 (Sky TG24 Primo Piano), sul canale 257 (Sky Sport HD), oltre che in streaming su skytg24.it e sul canale YouTube di Sky, ha ottenuto anche quest'anno il patrocinio del Comune di Milano.
Il tema di Sky Inclusion Days 2026
Per questa nuova edizione, Sky sceglie di mettere al centro la fiducia, un tema sempre più attuale e rilevante nella vita di tutti i giorni. Riflettere su questo concetto significa interrogarsi su ciò che tiene insieme le relazioni, rafforza le comunità e contribuisce a costruire una società più inclusiva. "La fiducia è ciò che ci permette di guardare all'altro con apertura, curiosità e rispetto. Oggi più che mai sentiamo il bisogno di riscoprire ciò che ci unisce, di rafforzare i legami e di riconoscere che valorizzare le differenze rappresenta un vantaggio per tutti" ha dichiarato
Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia. Nel corso della giornata si alterneranno numerosi ospiti provenienti da ambiti diversi: dalle istituzioni alla cultura, dal cinema e lo spettacolo allo sport.
Solidarietà, salute mentale e violenza di genere
Tra i temi che apriranno la giornata c'è quello della solidarietà e della cultura del dono. Luca Argentero salirà sul palco insieme a Silvia Meacci, direttrice generale di 1 Caffè Onlus, per raccontare le attività di questa realtà impegnata nel sostegno ai piccoli e medi enti non profit italiani. Il professor Roberto Vecchioni porterà invece una riflessione sui temi della salute mentale, con particolare attenzione ai più giovani. A partire dal tema della fiducia, richiamerà l'importanza di chiedere aiuto, essere ascoltati e superare lo stigma, un impegno che si riflette nelle attività della fondazione nata in nome di suo figlio.
La sensibilizzazione contro la violenza di genere sarà al centro dell'incontro con Jo Squillo, fondatrice di Wall of Dolls Onlus, accompagnata da Michelle Masullo, con cui forma la coppia "Le DJ" nell'edizione in corso di Pechino Express. Le due offriranno anche una speciale performance musicale.
Sul tema del linguaggio inclusivo e del potere delle parole interverrà Arianna Talamona, nuotatrice paralimpica e attivista per l'inclusione e la disabilità. La Fondazione La Casa delle Luci, progetto di vita autonoma per giovani e adulti con disabilità che comunicano attraverso la lingua dei segni, porterà testimonianze dirette di autonomia e relazione.
Giovani, identità digitale e il peso delle parole
Ampio spazio sarà dedicato ai giovani e all'identità digitale. Mattia Stanga ed Elisa Maino — "I Creator" di Pechino Express, che fanno dei social il loro lavoro — rifletteranno sull'impatto che l'identità digitale può avere sulla vita reale, con un focus su bullismo, cyberbullismo e isolamento sociale. In questo contesto si inserisce l'intervento della rapper e cantautrice BigMama, tra le voci più riconoscibili della nuova scena musicale italiana, che affronterà i temi del giudizio, del peso delle parole e dell'importanza di affermare sé stessi.
Il tema del linguaggio e della responsabilità individuale sarà anche al centro dello speech di Stefano Nazzi, giornalista, scrittore e autore di podcast, che rifletterà sul rapporto tra parole, fiducia e responsabilità. Matteo Lee, cuoco amatoriale protagonista dell'ultima stagione di MasterChef Italia, parlerà invece di come la cucina e l'esperienza del programma abbiano influenzato il suo modo di vivere la condivisione e le relazioni.
Lo sport come palestra di fiducia e riscatto
Lo sport sarà uno dei fili conduttori più ricchi della giornata. Pippo Ricci, capitano dell'Olimpia Milano e giocatore della Nazionale di basket, condividerà il proprio percorso personale segnato da bullismo e disturbi alimentari durante l'adolescenza, raccontando come il gioco di squadra lo abbia aiutato a ritrovare fiducia in sé stesso.
Irma Testa, icona del pugilato italiano, porterà il suo racconto di riscatto personale, mettendo in luce il ruolo dello sport nelle periferie come strumento di emancipazione e leva per la parità di genere. Chiara Mazzel, campionessa paralimpica ipovedente di sci alpino, mostrerà come il tema della fiducia emerga in maniera tangibile nella sua disciplina. Sul tema della disparità di genere nello sport agonistico interverranno Elisa Giordano, capitana della Nazionale italiana di rugby, e Diego Dominguez, leggendario mediano d'apertura azzurro e oggi volto di Sky Sport, che condivideranno le sfide affrontate ad alto livello dentro e fuori dal campo. Il movimento come forma di riscatto personale sarà al centro della testimonianza di Daniele Terenzi, ballerino classico e primo al mondo con una protesi transfemorale, in dialogo con Alessandro Ossola, Sky Ambassador per l'inclusione. Paolo Maldini sarà invece sul palco a sostegno del Para Padel Project, l'iniziativa fondata da Pippo Galliano. Infine, i valori dello sport verranno celebrati nel panel dedicato a Sky Up The Edit, il progetto di Sky dedicato alle scuole. Interverranno il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Direttore di Sky Sport Federico Ferri e Beppe Bergomi, storico capitano dell’Inter e oggi opinionista di Sky Sport, per riflettere sullo sport come palestra di fiducia, disciplina e opportunità sociale. Al termine del panel, le tre classi vincitrici del concorso Sky Up The Edit verranno premiate da Sarah Varetto, Federico Ferri e Fabio Vitale, Direttore di Sky TG24.
Lavoro, narrazione e seconda possibilità
Le trasformazioni del mondo del lavoro saranno al centro dell'incontro tra Maccio Capatonda — protagonista del film Smart Working, in uscita il 4 giugno con Vision Distribution — e Francesca Manili Pessina, Executive Vice President People, Organization & Facility Management di Sky Italia.Uno sguardo al futuro della narrazione sarà invece condiviso da Ferzan Ozpetek, regista e scrittore tra i più premiati del panorama italiano contemporaneo, insieme a Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Entertainment, Sport and News di Sky Italia.
Francesca Vecchioni, presidente di Diversity, porterà una riflessione sull'inclusione nei contesti professionali e sulla rappresentazione nei set televisivi. Nicole De Leo, attrice, performer e attivista, darà voce ai valori universali di libertà, uguaglianza, merito e inclusione intrecciandoli con la propria esperienza personale. Valentina Lavazza, attraverso il docufilm Risonanze, porterà una testimonianza sulla sensibilizzazione al tema della malattia, pensata per abbracciare simbolicamente i bambini che affrontano questo percorso. Sarà inoltre presentato Masterpiece, progetto realizzato con la Fondazione Bullone, il cui fondatore Bill Niada condividerà la visione del percorso creativo e inaugurerà una mostra che resterà allestita presso lo Sky Campus. La giornata dedicherà spazio anche al tema della seconda possibilità con un panel sul sistema carcerario.
Performance, musica e comedy
La dimensione artistica della giornata sarà affidata a voci e volti di primo piano. Rob, vincitrice di X Factor 2025, porterà uno speciale momento musicale sul palco. Le Bambole di Pezza racconteranno cosa significa essere un gruppo rock al femminile nell'industria musicale italiana, affrontando il tema della parità di genere con tutta la loro energia. Le performance stand-up comedy saranno firmate da Pierluca Mariti (in arte @piuttosto_che) e dalla coppia "I Comedian" di Pechino Express, Tay Vines e Assane Diop. A chiudere la giornata sarà l'Amministratore Delegato di Sky Italia, Andrea Duilio, con una riflessione conclusiva sui temi emersi nel corso dell'evento.