Sky Inclusion Days, l'evento in diretta allo Sky Campus il 27 maggio

La quarta edizione dell'evento di Sky Italia dedicato all'inclusione riunisce allo Sky Campus di Milano ospiti del mondo dello sport, della cultura, della musica e dello spettacolo per una giornata di confronto, storie e performance. Il tema scelto per questa edizione è la fiducia

Raccontare la società, dando spazio a una rappresentazione in cui ciascuno possa riconoscersi, attraverso le persone e le loro storie: un approccio che, edizione dopo edizione, ha guidato Sky Inclusion Days, rendendolo un momento di ascolto e confronto. La giornata, trasmessa in diretta sul canale 501 (Sky TG24 Primo Piano), sul canale 257 (Sky Sport HD), oltre che in streaming su skytg24.it e sul canale YouTube di Sky, ha ottenuto anche quest'anno il patrocinio del Comune di Milano.

Per questa nuova edizione, Sky sceglie di mettere al centro la fiducia , un tema sempre più attuale e rilevante nella vita di tutti i giorni. Riflettere su questo concetto significa interrogarsi su ciò che tiene insieme le relazioni, rafforza le comunità e contribuisce a costruire una società più inclusiva. "La fiducia è ciò che ci permette di guardare all'altro con apertura, curiosità e rispetto. Oggi più che mai sentiamo il bisogno di riscoprire ciò che ci unisce, di rafforzare i legami e di riconoscere che valorizzare le differenze rappresenta un vantaggio per tutti" ha dichiarato

Sul tema del linguaggio inclusivo e del potere delle parole interverrà Arianna Talamona, nuotatrice paralimpica e attivista per l'inclusione e la disabilità. La Fondazione La Casa delle Luci , progetto di vita autonoma per giovani e adulti con disabilità che comunicano attraverso la lingua dei segni, porterà testimonianze dirette di autonomia e relazione.

Tra i temi che apriranno la giornata c'è quello della solidarietà e della cultura del dono . Luca Argentero salirà sul palco insieme a Silvia Meacci, direttrice generale di 1 Caffè Onlus, per raccontare le attività di questa realtà impegnata nel sostegno ai piccoli e medi enti non profit italiani. Il professor Roberto Vecchioni porterà invece una riflessione sui temi della salute mentale , con particolare attenzione ai più giovani. A partire dal tema della fiducia, richiamerà l'importanza di chiedere aiuto, essere ascoltati e superare lo stigma, un impegno che si riflette nelle attività della fondazione nata in nome di suo figlio.

Giovani, identità digitale e il peso delle parole

Ampio spazio sarà dedicato ai giovani e all'identità digitale. Mattia Stanga ed Elisa Maino — "I Creator" di Pechino Express, che fanno dei social il loro lavoro — rifletteranno sull'impatto che l'identità digitale può avere sulla vita reale, con un focus su bullismo, cyberbullismo e isolamento sociale. In questo contesto si inserisce l'intervento della rapper e cantautrice BigMama, tra le voci più riconoscibili della nuova scena musicale italiana, che affronterà i temi del giudizio, del peso delle parole e dell'importanza di affermare sé stessi.

Il tema del linguaggio e della responsabilità individuale sarà anche al centro dello speech di Stefano Nazzi, giornalista, scrittore e autore di podcast, che rifletterà sul rapporto tra parole, fiducia e responsabilità. Matteo Lee, cuoco amatoriale protagonista dell'ultima stagione di MasterChef Italia, parlerà invece di come la cucina e l'esperienza del programma abbiano influenzato il suo modo di vivere la condivisione e le relazioni.