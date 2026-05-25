Il 59enne non è grave, illesa la compagna. L'episodio è avvenuto a Carvico. L'uomo è stato colpito da una sorta di fiocina scagliata da una balestra, mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato

Ferito da una freccia nel parcheggio di un supermercato. E' successo a Carvico, in provincia di Bergamo: un uomo di 59 anni è stato colpito da una sorta di fiocina o da una freccia scagliata da una balestra. A lanciarla sarebbe stata una persona su un'auto che si è poi allontanata. L'uomo era con la compagna, rimasta illesa. Le condizioni del ferito non sono gravi.

I carabinieri stanno cercando di chiarire se l'episodio è stato un agguato mirato o un episodio casuale. Al vaglio le immagini delle telecamere della zona.