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Bergamo, passante ferito al petto da freccia scagliata da un'auto in corsa

Cronaca
©Ansa

Il 59enne non è grave, illesa la compagna. L'episodio è avvenuto a Carvico. L'uomo è stato colpito da una sorta di fiocina scagliata da una balestra, mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato

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Ferito da una freccia nel parcheggio di un supermercato. E' successo a Carvico, in provincia di Bergamo: un uomo di 59 anni è stato colpito da una sorta di fiocina o da una freccia scagliata da una balestra. A lanciarla sarebbe stata una persona su un'auto che si è poi allontanata. L'uomo era con la compagna, rimasta illesa. Le condizioni del ferito non sono gravi.

I carabinieri stanno cercando di chiarire se l'episodio è stato un agguato mirato o un episodio casuale. Al vaglio le immagini delle telecamere della zona.

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