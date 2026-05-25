Oggi consulenze ai pm

Gli atti con le consulenze che saranno consegnati oggi ai pm includono gli esiti degli accertamenti medico-legali, sulle cause e il tempo della morte di Chiara e antropometrici sulle impronte “perché noi - sottolinea il legale - riteniamo che il piede di Sempio non sia compatibile per larghezza con le impronte”. Altre consulenze riguardano “l'impronta 33 e una memoria con allegati volti a contestualizzare i soliloqui di Andrea e a renderli spiegabili". Non sarà invece depositata la relazione personologica. Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, infatti, ritengono non sia utilizzabile come prova la consulenza delegata dai pm ai carabinieri del Racis (coloro che coordinano e supervisionano le attività di polizia scientifica e di indagine forense) con la quale è stato tracciato un ritratto della personalità del loro assistito. Per questo i legali hanno deciso di non consegnare la perizia personologica fino a quando quella del Racis non avrà valore probatorio.