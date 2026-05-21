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Cronaca

Garlasco e il racconto dell'incertezza

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco

Oggi il delitto di Chiara Poggi è un racconto alimentato dall’incertezza, un universo giudiziario in cui due uomini possono occupare, nientemeno contemporaneamente, la stessa scena del crimine. Una saga che richiede continua produzione di contenuti. Eppure, la moltiplicazione di informazioni non fa che allontanare e annacquare la verità. "Caravanserai", la rubrica per Sky Insider di Pietrangelo Buttafuoco, è una carovana in cammino. Storie, visioni e materiali dell’immaginario

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