Caccia al ladro, chi ha rubato l’Antonello (e altri ancora…)

Balordi o professionisti? Ladri su commissione o criminali che agiscono per caso, per gioco o scommessa o a volte per ricattare lo Stato con fini oscuri e nascosti? Ecco alcuni celebri furti d’arte studiati alla luce del motivo che ha portato i ladri ad agire
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