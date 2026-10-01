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Salute e Benessere

PANS PANDAS, come funziona il primo ambulatorio d'Europa aperto a Parma

Nadia Cavalleri

Nadia Cavalleri

Si chiama Help Desk Pans Pandas, ma non è uno sportello informativo, anzi: si tratta di un vero e proprio ambulatorio multidisciplinare, basato a Parma vicino all’Ospedale Maggiore, che fornirà ai bambini affetti da questa condizione visite in presenza da parte di un team di medici specializzati

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