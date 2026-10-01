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Musica

"Radio Sacramento", il nuovo album di Sacramento: "Io, cowboy e gentleman della musica"

Valentina Clemente

Valentina Clemente

Le atmosfere retrò degli anni Settanta che lo rappresentano. Il desiderio di creare musica che faccia compagnia a tanta gente nella vita di tutti i giorni. Il passato in alcune band, le collaborazioni nel disco con artiste che stima, il live a Milano il 17 ottobre, una versione musicale di Jerry Calà in Texas: abbiamo incontrato Sacramento, nome d’arte di Stefano "Steve" Fileti, cowboy a Milano senza cavallo, che ci ha raccontato il disco "Radio Sacramento". L’intervista

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