Le atmosfere retrò degli anni Settanta che lo rappresentano. Il desiderio di creare musica che faccia compagnia a tanta gente nella vita di tutti i giorni. Il passato in alcune band, le collaborazioni nel disco con artiste che stima, il live a Milano il 17 ottobre, una versione musicale di Jerry Calà in Texas: abbiamo incontrato Sacramento, nome d’arte di Stefano "Steve" Fileti, cowboy a Milano senza cavallo, che ci ha raccontato il disco "Radio Sacramento". L’intervista