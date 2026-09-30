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Il ritiro delle truppe Usa dall’Iraq è un regalo per Teheran?

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

Gli Stati Uniti lasciano un Paese non pacificato. Da un lato lo spettro dell'Isis, con l'incognità di un eventuale rilancio dello Stato islamico, e dall'altra parte la prospettiva che sia proprio l'Iran, con cui Washington è in conflitto, l'attore regionale che festeggerà di più per la partenza degli americani

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