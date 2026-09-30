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Politica

Mattarella, le famiglie reali e la diplomazia di Stato

Pierfrancesco Ferrara

Pierfrancesco Ferrara
©Getty

La visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente italiano, è solo l’ultima tra i numerosi incontri che il Capo dello Stato ha avuto nel corso del suo mandato con le famiglie di Reali di tutto il mondo

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