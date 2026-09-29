Politica
Cosa dicono i risultati delle suppletive in Calabria
Alle elezioni del 27 e 28 settembre Fabio Roscioli ha ottenuto il 51,0% dei voti, superando così Frank Benedetto, candidato del campo largo, fermo al 36,6%. Ma il risultato più interessante riguarda il vannacciano Domenico Giannetta (al 10,9%,), il consigliere regionale “strappato” poche settimane fa a Forza Italia da Vannacci
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